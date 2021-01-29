В результате осложнения погодных условий на трассе Одесса – Рени временно перекрыли участок дороги. В пробке застряло много автомобилей, которые образовали километровые очереди.

Источник: сайт 048.ua

Для борьбы с последствиями снегопада приехала специальная техника, которая расчищала дорогу.

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Полиция перекрыла трассу Одесса – Рени

9 тракторов расчищали дорогу от населенного пункта Николаевка – Новороссийск в сторону села Монаши. Полицейским пришлось перекрыть движение на трассе, из-за чего образовалась длинная пробка.



Движение по трассе Одесса – Рени перекрыли из-за непогоды / Фото 048.ua

До того, как патрульные перекрыли трассу, водителям разрешали ехать в ограниченном режиме – пропускали по 40 автомобилей с каждой стороны. Однако движение транспорта значительно осложнило работу снегоочистительной техники.

Поэтому определенную часть трассы заблокировали для проезда, пока участок не очистят полностью от снега. Полиция пропускает только машины скорой помощи и специальную технику.



Десятки автомобилей застряли в пробке на трассе Одесса – Рени / Фото 048.ua

Какова ситуация в Одесской области из-за непогоды

В Одесской области значительно затруднено движение из-за неблагоприятных погодных условий. На дорогах образовались километровые пробки. Людей, застрявших в очередях на дороге, отогревали чаем.

В частности, на трассе Киев – Одесса пробка растянулась аж на 30 километров. Грузовики и автобусы застряли в снежных заносах на трассе М-05, а движение в направлении Киева закрыли.

В результате непогоды в Одесской области был заблокирован проезд к некоторым населенным пунктам.

Из-за сильных снегопадов в Одессе также закрыли аэропорт, десятки населенных пунктов остались без света, сильный ветер повалил на дороги сотни деревьев.

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