Трассу Одесса – Рени перекрыли из-за непогоды: километровые очереди на дороге – фото
В результате осложнения погодных условий на трассе Одесса – Рени временно перекрыли участок дороги. В пробке застряло много автомобилей, которые образовали километровые очереди.
Источник: сайт 048.ua
Для борьбы с последствиями снегопада приехала специальная техника, которая расчищала дорогу.
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Полиция перекрыла трассу Одесса – Рени
9 тракторов расчищали дорогу от населенного пункта Николаевка – Новороссийск в сторону села Монаши. Полицейским пришлось перекрыть движение на трассе, из-за чего образовалась длинная пробка.
Движение по трассе Одесса – Рени перекрыли из-за непогоды / Фото 048.ua
До того, как патрульные перекрыли трассу, водителям разрешали ехать в ограниченном режиме – пропускали по 40 автомобилей с каждой стороны. Однако движение транспорта значительно осложнило работу снегоочистительной техники.
Поэтому определенную часть трассы заблокировали для проезда, пока участок не очистят полностью от снега. Полиция пропускает только машины скорой помощи и специальную технику.
Десятки автомобилей застряли в пробке на трассе Одесса – Рени / Фото 048.ua
Какова ситуация в Одесской области из-за непогоды
- В Одесской области значительно затруднено движение из-за неблагоприятных погодных условий. На дорогах образовались километровые пробки. Людей, застрявших в очередях на дороге, отогревали чаем.
- В частности, на трассе Киев – Одесса пробка растянулась аж на 30 километров. Грузовики и автобусы застряли в снежных заносах на трассе М-05, а движение в направлении Киева закрыли.
- В результате непогоды в Одесской области был заблокирован проезд к некоторым населенным пунктам.
- Из-за сильных снегопадов в Одессе также закрыли аэропорт, десятки населенных пунктов остались без света, сильный ветер повалил на дороги сотни деревьев.
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