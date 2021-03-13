На трассе под Одессой легковушка врезалась в грузовик: погиб полицейский – фото
В ночь на 13 марта на трассе Одесса – Вознесенск – Новый Буг автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб водитель легковушки – сотрудник полиции, находившийся вне службы.
Источник:пресс-служба Нацполиции
Водитель автомобиля Subaru двигался со стороны города Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги он столкнулся с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, стоявший в крайней правой полосе.
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Полицейский погиб на месте
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Под Одессой легковушка врезалась в грузовик / Фото пресс-центра Нацполиции
Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об аварии уже проинформировали Государственное бюро расследований.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
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