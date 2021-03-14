К вечеру 14 марта на трассе М-29 вспыхнул микроавтобус. Инцидент произошел неподалеку от села Новое Пекельне, что на границе Харьковской и Днепропетровской области.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники, в результате возгорания никто не пострадал.

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По предварительной информации, все пассажиры микроавтобуса успели выскочить из горящего автомобиля. Более того, они даже забрали свои вещи из салона.

Кроме того, по словам очевидцев, рядом с авто валялись огнетушители. Вероятно, что возгорание пытались потушить самостоятельно, но пламя оказалось слишком сильным.

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Заметим, что на Львовщине 22 февраля в ходе движения загорелся Volkswagen Golf. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и передние колеса автомобиля. А уже через 2 дня посреди дороги загорелся грузовик. Произошло это в Стрыйском районе Львовщины.