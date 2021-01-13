Очередная сокрушительная авария произошла днем 13 января в Раздельнянском районе Одесской области. На трассе Одесса-Киев Hyundai Elantra вылетел на встречную полосу и врезался в фуру DAF.

На месте аварии работали следователи, выясняющие все обстоятельства инцидента. Об этом сообщает "Думская".

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В результате ДТП погиб водитель Hyundai, а 28-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Что известно о смертельной аварии на трассе Киев-Одесса

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением на заснеженной и скользкой дороге.

Неуправляемый автомобиль вынесло на встречную полосу, и он столкнулся с многотонным грузовиком.

Из-за столкновения у фуры поврежден бампер, однако Hyundai сильно смяло.

Водитель иномарки получил не совместимые с жизнью травмы. Женщина-пассажир чудом выжила.



Hundai превратился в кучу лома / Фото телеграмм "ХО"

По факту нарушения правил эксплуатации транспортных средств, которое привело к гибели человека, полицейские открыли уголовное дело. В Уголовном кодексе за это предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Впрочем, обвинять в совершении преступления уже некого.