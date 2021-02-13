Под Одессой лоб в лоб столкнулись грузовики: водители погибли – жуткие фото
На трассе Киев – Одесса столкнулись грузовики Man TGX и Renault Magnus. Смертельная авария произошла утром 13 февраля вблизи села Болгарка Раздельнянского района.
Источник:ГСЧС
Соответствующее сообщение поступило к спасателям утром 13 февраля. Они сразу выехали на место аварии.
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Подробности о ДТП
- За рулем грузовиков были мужчины 1970 и 1987 года рождения.
- Их тела спасатели извлекли из искореженных авто.
- В операции приняли участие 6 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
В Одесской области 13 февраля столкнулись грузовики / Фото ГСЧС
Авария произошла 13 февраля в Одесской области / Фото ГСЧС
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