В Ровненской области из-за мощных снегопадов образовалась пробка из грузовиков. На участке трассы Киев – Чоп приостановили движение крупногабаритного транспорта. Впоследствии дорогу расчистили. Однако ситуация ухудшилась уже во Львовской области.

Источник: МВД Украины

На объездной дороге города Ровно из-за плохих погодных условий значительно замедлилось движение грузовиков и автобусов.

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Дорожникам пришлось временно приостановить движение, чтобы расчистить дорогу. Тяжелая инженерная техника оттянула 15 грузовиков. Сейчас ситуация под контролем, на участке постоянно осуществляют мониторинг.

Чтобы ваши авто не оказались в такой ситуации, советуем следить за обстановкой на дорогах и воздержаться от поездок в данном направлении,

– посоветовали в МВД.

Смотрите видео МВД:

На Львовщине приостановили движение на участке Ковель-Жовква

Тем временем ситуация ухудшилась на Львовщине. По информации ГСЧС, транспортное движение приостановили на Львовской объездной трассе. Речь идет об участке Ковель-Жовква.

На трассе Р-15 Ковель – Жовква между село Тудорковичи – село Хоробрив Сокальского района Львовской для обеспечения работы снегоочистительной техники введено ограничение движения для крупногабаритного транспорта,

– уточнили спасатели.

Отметим, что из-за значительного ухудшения погодных условий в Украине утром 26 января без электроснабжения остались 269 населенных пунктов. Больше всего из них – на Полтавщине. Синоптики предупреждают, что ситуация в ближайшее время не улучшится. Украинцев ждут и дальше гололедица, метели и шквальный ветер.