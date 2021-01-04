На Полтавщине митингующие перекрыли трассу Киев – Харьков: чего они требуют – фото
Вблизи города Лубны 4 января люди перекрыли трассу международного значения Киев – Харьков. Протест связан с тем, что ранее они получили платежки за газ, где были вписаны лишние суммы, а тарифы оказались завышенными вдвое.
Так, потребителям, которые отапливают жилье газом, дополнительно насчитали по 299 кубометров. Учитывая новый тариф в 2,94 гривны за кубометр транспортировки, дополнительно людям нужно платить 879 гривен ежегодно. Фото и видео с протестующими обнародовал ряд украинских телеграмм-каналов, пишет 24 канал.
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Протестующие готовы стоять до вечера, пока тарифы им не снизят. Они ходят по пешеходному переходу, не позволяя автомобилям проехать по объездной возле Лубен вблизи села Засулье.
На дороге уже образовались пробки длиной больше километра в обе стороны.
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Что этому предшествовало:
- 27 декабря 2020 года жители Лубенского района тоже массово вышли на митинги – под здания "Лубныгаза", райгосадминистрации, горсовета в Лубнах, Пирятине, Гребешках.
- Причина – та же: потребителям, которые отапливают жилье газом, дополнительно насчитали по 299 кубометров.
- Тогда руководство "Лубныгаза" заверило, что, мол, новые тарифы утвердила Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг. А еще в этом якобы виноваты народные депутаты, которые приняли законы.
- После митингов "Лубныгаз" признал, что ошибочно насчитал по 299 кубов потребления людям. Впрочем, похоже, обещание отозвать ложные квитанции, пока осталось только обещанием.
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