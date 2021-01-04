Вблизи города Лубны 4 января люди перекрыли трассу международного значения Киев – Харьков. Протест связан с тем, что ранее они получили платежки за газ, где были вписаны лишние суммы, а тарифы оказались завышенными вдвое.

Так, потребителям, которые отапливают жилье газом, дополнительно насчитали по 299 кубометров. Учитывая новый тариф в 2,94 гривны за кубометр транспортировки, дополнительно людям нужно платить 879 гривен ежегодно. Фото и видео с протестующими обнародовал ряд украинских телеграмм-каналов, пишет 24 канал.

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Протестующие готовы стоять до вечера, пока тарифы им не снизят. Они ходят по пешеходному переходу, не позволяя автомобилям проехать по объездной возле Лубен вблизи села Засулье.

На дороге уже образовались пробки длиной больше километра в обе стороны.

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Что этому предшествовало: