Работу подземных хранилищ газа не нарушил взрыв на газопроводе на Полтавщине. В компании "Нафтогаз" заверили, что все обязательства по транзиту голубого топлива в Евросоюз выполняют.

Режим отбора газа в ПХГ готовы изменить

Украинские подземные хранилища работают в штатном режиме. Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила в фейсбуке.

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Укртрансгаз готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов,

– заверили в компании.

Именно поэтому благодаря сотрудничеству операторов ПХГ и газотранспортной системы газ из России в Европу будет поступать без задержек.

Газоснабжение во всех населенных пунктах уже восстановили

Отметим, что в результате взрыва на ГТС в Лубнах, без газоснабжения остались 17 населенных пунктов. Однако по состоянию на 10 января газ уже подают.

Что известно о взрыве на газопроводе в Лубнах: