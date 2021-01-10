Обязательства по транзиту газа в ЕС выполняются, – "Нафтогаз" о взрыве в Лубнах
Работу подземных хранилищ газа не нарушил взрыв на газопроводе на Полтавщине. В компании "Нафтогаз" заверили, что все обязательства по транзиту голубого топлива в Евросоюз выполняют.
Режим отбора газа в ПХГ готовы изменить
Украинские подземные хранилища работают в штатном режиме. Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила в фейсбуке.
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Укртрансгаз готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов,
– заверили в компании.
Именно поэтому благодаря сотрудничеству операторов ПХГ и газотранспортной системы газ из России в Европу будет поступать без задержек.
Газоснабжение во всех населенных пунктах уже восстановили
Отметим, что в результате взрыва на ГТС в Лубнах, без газоснабжения остались 17 населенных пунктов. Однако по состоянию на 10 января газ уже подают.
Что известно о взрыве на газопроводе в Лубнах:
- Взрыв на ГТС произошел 9 января.
- Речь идет о части газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.
- По предварительной версии, причиной взрыва стала авария на газопроводе.
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