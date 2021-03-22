Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет превратить трубопровод "Дружба" на такой, который сможет транспортировать водород. Да, наше государство сможет поставлять его в страны Евросоюза и тем самым станет менее зависимым от России.

Что заявил Шмыгаль

Сейчас "Дружба" транспортирует российскую нефть в Европу. Однако в Украине есть планы лучше для использования трубопровода. Об этом премьер-министр заявил немецкому изданию.

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Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из приоритетов для нас наряду с диджитализацией нашей экономики,

– сказал чиновник.

Он добавил: "Мы интенсивно обсуждаем это с Евросоюзом. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны".

Трубопровод можно переоборудовать

Шмыгаль подчеркнул, что с технической стороны вполне возможно переоборудовать "Дружбу". По его словам, герметизацию на трубах нужно было бы обновить.

"Такой трубопровод мог бы сыграть важную роль в зеленой энергетике. На развитие способности украинских газохранилищ до 2030 года планируется направить ориентировочно 14 миллиардов гривен внутренних инвестиций", – подчеркнул премьер.

Обратите внимание! В 2019 году возник скандал с российской нефтью в украинском трубопроводе. Все потому, что в нефти обнаружили содержание хлорорганических соединений, которые в сто раз превышают допустимую норму. Эти соединения могли испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы нефтепровода. Россия компенсировала убытки Украине только частично.

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