Транспортировка водорода в ЕС есть среди приоритетов – Шмыгаль
Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет превратить трубопровод "Дружба" на такой, который сможет транспортировать водород. Да, наше государство сможет поставлять его в страны Евросоюза и тем самым станет менее зависимым от России.
Источник:Handelsblatt
Что заявил Шмыгаль
Сейчас "Дружба" транспортирует российскую нефть в Европу. Однако в Украине есть планы лучше для использования трубопровода. Об этом премьер-министр заявил немецкому изданию.
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Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из приоритетов для нас наряду с диджитализацией нашей экономики,
– сказал чиновник.
Он добавил: "Мы интенсивно обсуждаем это с Евросоюзом. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны".
Трубопровод можно переоборудовать
Шмыгаль подчеркнул, что с технической стороны вполне возможно переоборудовать "Дружбу". По его словам, герметизацию на трубах нужно было бы обновить.
"Такой трубопровод мог бы сыграть важную роль в зеленой энергетике. На развитие способности украинских газохранилищ до 2030 года планируется направить ориентировочно 14 миллиардов гривен внутренних инвестиций", – подчеркнул премьер.
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