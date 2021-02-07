В Днепре трамвай сошел с рельсов. Он влетел в остановку общественного транспорта и прижал женщину, которая там стояла.

Это случилось на улице Островского. Трамвай №1 также успел зацепить стену у входа в подземный переход.

Интересно Авария с грузовыми поездами на Днепропетровщине: где возможны задержки в графике движения

Что случилось в Днепре

Кроме этого, транспорт влетел в женщину – ей перебило ногу. Остановка также снесена.

По предварительным данным, трамвай ехал со стороны моста. Он сошел с рельсов. На место прибыли несколько экипажей полиции, спасатели, скорая, коммунальщики, а также глава Департамента транспорта горсовета.



Трамвай съехал с рельсов / Фото "Информатор"



ДТП в Днепре / Фото "Информатор"



Трамвай снес остановку / Фото "Информатор"

В каком состоянии женщина

Также в телеграм-канале Днепра опубликовали видео, на котором заметно, что 63-летней женщине больно. Пострадавшая лежала на земле и кричала. Вокруг стояли растерянные прохожие. Ее сразу госпитализировали в больницу.

Смотрите видео: трамвай сошел с рельсов и прижал женщину на остановке (18+)

Сейчас движение электротранспорта в городе парализовано. Остальные детали устанавливают правоохранители.

Второй раз за день

Это уже не впервые за сегодня, 7 февраля, произошел подобный случай. На перекрестке улиц Яворницкого и Пастера в Днепре, судя по снимкам, трамвай сошел с рельсов на поворотах и задел маршрутный автобус.



Еще одно происшествие с трамваями в Днепре / Фото из телеграма ХД