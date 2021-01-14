Дональд Трамп – это настоящий подарок для Путина и всей кремлевской пропаганды. Если бы американский президент был российским шпионом, то он вел бы себя именно так, как ведет себя последние недели.

Руководство американской социальной сети Twitter решило заблокировать аккаунт гаранта США. В соцсети опасаются, что он будет использовать ее для подстрекательства к насилию. Но давайте оставим моралистам вопрос о том, правильно это или нет, – пишет Егор Скорина в своем блоге "Антифейк" на 24 канале.

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Пропаганда Кремля

Либерализм – это философское и общественно-политическое течение, провозглашающее непоколебимость прав и личных свобод человека. Неожиданно для самих себя, россияне поняли, что в каждой семье их двора не обходится без либерала – ярого защитника людских свобод.

Ну, и где ваша хваленая свобода слова? Где ваша демократия, – кричат они. Кто ж лучше знает о свободе слова, чем россиянин, которого могут посадить за репост? В стране, где журналистов регулярно убивают или кидают на подвал. Демократия – это точно не в России.

И какая сегодня проблема настоящего российского либерала? Может полный и окончательный захват власти Путиным? Может развал страны и абсолютное отсутствие свобод человека в своей стране? Оккупация соседних стран? Репрессии и геноцид созданные руками Кремля?

Нет. Российского либерала интересует по какому праву Twitter забанил американского президента Дональда Трампа. И это волнует людей, которые живут в одной стране с такими ничтожными уродами, как Киселев, Соловьев и прочие. Кстати, жаль, что социальные сети не блокируют именно эти физиономии, которые явно разжигают рознь между государствами и являются отъявленными фейкомётами.

Вот какой нарратив используют кремлевские пропагандисты: такой глобальной, бескомпромиссной цензуры мир еще не видели. Такому в свое время могли бы позавидовать даже большевики! То, что происходит сейчас в Америке говорит о совершённом Байденом государственном перевороте с репрессиями против проигравшей стороны, жесткой тоталитарной диктатурой и цензурой в СМИ.

Но зачем хозяин приказал им держать температуру в обществе на этом градусе? Почему простого россиянина, которого до нитки ободрал Путин, должно волновать: блокировали американского президента или нет?

Отвлекающий маневр

Для кремлевской пропаганды это очередной способ отвлечь население от насущных проблем. Но давайте глянем глубже. Произошедшее в Америке позволит России в дальнейшем оказывать влияние на социальные сети, требуя от них цензуры в адрес неугодных или ухода из страны.

На следующих выборах российские власти будут действовать именно так же. Когда Путин в который раз наберет 103%, тот же оппозиционер Алексей Навальный, который стал на защиту Трампа, попробует опротестовать итоги выборов. Путин в таком случае скажет, что Навальный ведет себя как Трамп и его погромщики. Вечный президент России запустит шестеренки пропаганды и будет добиваться того, чтобы Навального заблокировали во всех возможных Яндексах и Вконтактах и тому подобных соцсетях.



Власть отвлекает Трампом от проблем РФ / Фото Getty Images

Подарок Путину

Дональд Трамп сделал Путину неоценимый подарок. Администрация российского президента вынесла урок после протестов в 2011 году. Тогда состоялась самая массовая на то время акция протеста в Москве на Болотной площади. Митинг "За честные выборы" собрал до 100 тысяч человек.

И именно социальная сеть Вконтакте тогда смогла организовать эти протесты. Хотя собравшиеся на Болотной площади так и не получили ответа на вопрос – будут ли когда-нибудь выборы в России честными.

После того как Кремль понял, что победить соцсети невозможно, там стали создавать самые анонимные каналы и ботов, засоряя интернет троллями, которые и делают погоду в мировой паутине.



Путинская пропаганда / Фото Getty Images

"Цифровые протесты"

А в прошлом году в этой стране прошла волна "цифровых протестов". Вместо улиц для выражения своего недовольства жители начали использовать приложение Яндекс. Жители требовали от государства возмещения вреда, связанного с потерей рабочих мест и прямой помощи от державы из-за экономического криза.



Онлайн-протест / Скриншот

В разных уголках страны, начиная от столицы и заканчивая периферией жители начали митинговать в "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты". Люди массово оставляли недовольные комментарии на карте рядом с правительственными зданиями.

И тогда Яндекс взялся тереть сообщения. Где же тогда были ярые защитники свободы слова? И где же нарратив: "такой глобальной, бескомпромиссной цензуры мир еще не видел. Такому в свое время могли бы позавидовать даже большевики!".

Путин решил идти на опережение и не ждать пока его заблокирует соцсеть и сам их заблокировал. Фактически. Необходимые законы приняли под куранты. Подарок россиянам под ёлочку – перспектива изоляции.

Закон о цензуре

Путин подписал законы о борьбе с цензурой российских СМИ на зарубежных ресурсах и с клеветой в интернете. В любой момент он может попытаться ограничить доступ к таким сайтам, как YouTube, Facebook или тот же Twitter.

Российские пропагандистские СМИ часто жалуются на цензуру в интернете их очковтирательства. Естественно, Путин не доволен, что пропагандистские рупоры, которые зомбируют людей, не попадают на мировые ресурсы.

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Со своей стороны Кремль активно использует социальные сети, чтобы подорвать демократию в Америке. Влияние российской пропаганды на республиканцев очень сильное. Мы уже слышали российскую речь во время вторжения трампистов в Капитолий.



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