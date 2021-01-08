Сети 5G и коронавирус, чипирование население и вера в то, что миром правит небольшая группа злодеев-сатанистов, во главе которых стоят американские демократы. А победить все эти напасти может только Дональд Трамп, который ниспослан миру чуть-ли не свыше. Это не бред обезумевших, а самая масштабная теория заговора современности.

Она во многом помогла Дональду Трампу консолидировать свой электорат на минувших выборах президента США и быстро распространилась по всему миру. Об этом – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Нападение в пиццерии Comet Ping Pong

В декабре 2016 года, в самый разгар победного марша Трампа на президентских выборах, в вашингтонскую пиццерию Comet Ping Pong зашёл вооруженный мужчина и сделал несколько выстрелов в сторону подсобки кафе.

Он не пришел грабить или убивать невинных посетителей. Он пришел наказать сатанистов во главе с Хиллари Клинтон, захвативших власть и торгующих детьми прямо из подвала пиццерии.



Эдгар Уэлч сдается полиции после стрельбы в пиццерии Comet Ping Pong / Фото AP

Мужчина был настолько одержим этой идеей, что его не остановил ни страх быть убитым, ни страх многие годы провести в тюрьме. Он преодолел 600 километров из другого города, чтобы отомстить проигравшей Клинтон.

Но, к своему разочарованию, он не обнаружил ни Хилари Клинтон, ни бедных детей, ни, тем более, тайного подвала, из которого сатанисты правили миром.

Этот эпизод стал началом целой эпохи конспирологических теорий времен президентства Трампа. Для многих американцев он стал чуть-ли не мессией, который спасает мир, но ему постоянно кто-то мешает.

Именно после теракта в пиццерии Comet Ping Pong в Америке началась массированная пропаганда идеи о том, что в социальном разрыве между богатыми и бедными виноват не президент и не экономика, а некое тайное правительство.

Движения QAnon

Самыми многочисленными последователями этих теорий стали представители движения QAnon. Вы могли их видеть на кадрах многочисленных митингов в поддержку Трампа в США.



Последователи движения Q на митингах в США / Фото AFP

Эти люди верят, что миром управляет группа влиятельных персонажей, которые торгуют детьми, поклоняются сатане и контролируют СМИ. Главными членами этого тайного сообщества, по версии адептов этой теории, являются политики от Демократической партии.

Например, Хилари Клинтон, Барак Обама и Джо Байден. А также звезды Голливуда – типа Тома Хенкса и Опры Винфри. И даже миллиардер Джордж Сорос, Папа Римский и Далай Лама.

И победить эту грязную банду захватчиков может только Дональд Трамп, который ведет с ними тайную войну. Более того, согласно теории QAnon, Трамп был завербован военными генералами, чтобы победить на выборах 2016 года и разрушить секретную группу заговорщиков.

Именно поэтому сторонники теории заговора постоянно искали тайный смысл в твитах и посланиях президента. Мол, там точно что-то зашифровано.

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Откуда взялась теория заговора

Сама теория заговора появилась в 2017 году на анонимном форуме 4chan, пользователь под ником Q начал писать заговорщические меседжи под тегом "Затишье Перед Бурей". Из этого и началось движение. И оно бы так и осталось в сети, если бы не слова самого Трампа.

Вступив на пост президента Трамп, выступая перед генералами, бросил фразу о том, что на Америку якобы несется буря. Когда же у него спросили какая, Трамп загадочно ответил – скоро узнаете. И тут как нельзя кстати и подвернулся загадочный Q из сети.

Трамп говорит, что на Америку несется буря: смотрите видео Associated Press

Когда теория начала приобретать много сторонников, её автор стал искать более тесную связь с персоной Трампа и подтасовывать факты под вымысел.

Например, таким себе доказательством того, что теория верна, служит упоминание Трампом цифры 17 – порядковый номер буквы Q в алфавите. Таким образом, Трамп якобы посылает тайные сигналы о результатах борьбы против сатанистов.

Все это даже звучит странно, но сотни тысяч людей в это поверили. Как и в то, что сам Q, которого никто в глаза не видел – секретный офицер разведки США с доступом к, не менее секретным чем он сам, документам.

А ник Q, мол, символизирует высший уровень допуска к секретной информации правительства США. И несмотря на всю абсурдность теории, она захватила разум многих американцев, поддерживающих республиканцев.

Теорию поддержал даже сам Трамп

Вскоре эту теорию подхватили и понесли в другие соцсети – твиттер, фейсбук, реддит и ютуб. Как бы абсурдно ни звучала теория заговора QAnon, у неё появилось огромное количество последователей.

Теорией воодушевились даже политики Республиканской партии. 89 кандидатов, баллотирующихся в Конгресс США в 2018 году, оказались ярыми сторонниками теории заговора QAnon. И, конечно же, теорию поддержал и сам Трамп.

Он неоднократно репостил посты конспирологов в социальных сетях, тем самым только подливая масла в огонь. Фактчекеры посчитали, что только в твиттере 45 президент США почти 300 раз репостил чушь о глобальном заговоре QAnon.

Multiple accounts that Trump retweeted this morning appear to have pushed the QAnon conspiracy theory. pic.twitter.com/vVe6ir61yH — Alex Kaplan (@AlKapDC) May 1, 2019

В Вашингтоне знают о склонности Трампа верить в конспирологию, потому до последнего его окружение уверяло президента, что выборы у него украли. И просто необходимо для спасения страны объявить военное положение и отменить выборы.

Ведь, помните – только Трамп может спасти Америку и мир в целом. И хоть теория изначально была основана на лжи, в неё продолжают верить.

А неудача парня, который обстрелял пиццерию "Комета" и загремел в тюрьму на 4 года, объясняется очень просто. Мол, парню не повезло, это просто оказалась не та пиццерия.

На что идут сторонники движения

► Но даже несмотря на это, QAnon и всемогущий Трамп стали для многих религией. Например, годом позже, вооруженный до зубов мужчина на бронированном фургоне заблокировал мост на плотине Гувера.



Человек в бронированном грузовике блокирует проезд / Фото из соцсетей

Он был так расстроен тем, что Трамп до сих пор не арестовал ни одного сатаниста, что потребовал отчет, доказывающий, что хоть посадок и нет, но тот расследует преступления заговорщиков. Мужчину арестовали и ему грозит пожизненный срок за теракт.

► В 2019 году 24-летний мужчина убил главу одной мафиозной семьи. Выяснилось, что убийца – ярый почитатель QAnon – считал, что босс мафии является членом теневого правительства. Таких примеров масса, не учитывая вандализма, погромов и массовых акций протеста.

Несмотря на то, что ФБР причислило конспирологию QAnon к внутренним террористическим угрозам, а фейсбук и твиттер начал блокировать сотни тысяч аккаунтов последователей теории, Трамп продолжил репостить посты Q.

Движение Q за пределами США

К сожалению, теория заговора перебросилась и в другие страны. Второй по масштабу распространения идеи Q является Великобритания, где сторонников конспирологии можно было увидеть на массовых акциях в поддержку Brexit. Далее следуют Канада и Австралия.

Замыкает пятерку подверженных этим вымыслам стран Германия. И в случае с последней мы имеем вообще опасный прецедент – движение QAnon подхватила антисемитская группировка "рейхсбюргеров", которые верят в какой-то тайный заговор евреев. И это уже имеет свои последствия.

В феврале 2020 года неизвестный совершил ряд нападений на посетителей кальянных. Позже выяснилось, что перед терактами он выдал расистскую брошюру о тайной секретной службе, которая якобы управляет людьми на расстоянии.

Именно последователи QAnon в преддверии вакцинации от COVID-19 запустили утку о том, что еще один злодей-сатанист Билл Гейтс хочет чипировать население земли и управлять людьми.

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Вот так движение, которое зарождалось в Соединенных Штатах Америки как культ личности Трампа, постепенно захватывает всё больше стран мира.

И, увы, даже после ухода Трампа эти идеи оказались живучими. Ведь любую теорию заговора можно оправдать и переписать, и новым "мессией" вскоре станет новый яркий политик.