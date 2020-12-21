Дональду Трампу остался ровно месяц – 20 января 2021 года должна состояться инаугурация нового президента США Джо Байдена. Но несмотря на это республиканец не оставляет попыток отсудить победу у демократа.

Команда пока еще действующего президента США Дональда Трампа подала очередной иск в Верховный суд страны. Об этом 20 декабря рассказали в Forbes .

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Действительно, Трамп требует отменить предыдущие решения суда (а он эти суды проиграл ) и таки пересмотреть результаты голосования на президентских выборах 2020 года в штате Пенсильвания.

К тому же юристы Трампа хотят, чтобы штат назначил новых выборщиков, а те должны принять новое решение – теперь о победе Трампа, конечно (14 декабря выборщики Пенсильвании уже отдали свои голоса за Байдена).

Впрочем, как отметили журналисты Forbes, единственным логичным требованием в иске есть требование принятия решения Верховным судом до 6 января – именно в тот день итоги голосования коллегии выборщиков утвердит Конгресс.

"Республиканская партия продолжает свои донкихотские попытки оспорить победу избранного президента Джо Байдена в судах даже после того, как коллегия выборщиков утвердила его победу", – с удивлением заключают в издании.

И неудивительно, ведь Трамп уже проиграл более 50 судебных дел (все с похожими аргументами о фальсификации, "мертвых душах", вбросах бюллетеней, недопущении наблюдателей, неисправности машин для голосования и так далее), а выиграл аж 0.