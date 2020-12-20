Трамп не осознает уровень опасности России для США, – сенатор
Действующий президент США Дональд Трамп не осознает уровень опасности, который Россия представляет для Америки. Причиной являются недавние кибератаки на ведомства в США.
Трамп не хочет признавать Россию проблемой и "крайне вредным игроком" на мировой арене. Об этом сообщил сенатор штата Юта Митт Ромни в эфире телеканала NBC.
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По его словам, Центральное разведывательное управление, Агентство нацбезопасности и Пентагон уже пришли к выводу, что к кибератакам причастна именно Россия.
Меня разочаровали комментарии президента относительно кибератак. Нам надо признать, что у него есть слепота относительно действий России,
– подчеркнул Ромни.
Митт Ромни / Фото romney.senate.gov
Сенатор заявил, что речь идет о "чрезвычайно разрушительном" вторжении в киберпространство. По его словам, Россия является геополитическим соперником Америки и готова выступать против нее.
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Ромни подытожил, что стоит разработать отдельный подход для взаимодействия с Россией. Он добавил, что на любые кибератаки нужно отвечать и это таки произойдет.
Кибератаки на ведомства в США: коротко
- В СМИ 14 декабря 2020 года сообщали, что хакеры, связанные с правительством России, взломали Министерство внутренней безопасности США и другие учреждения.
- Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. В частности, 17 декабря администрация Дональда Трампа и новоизбранный президент Джозеф Байден выразили тревогу из-за масштабного вторжения хакеров.
- Уже 19 декабря Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в масштабной кибератаке на ведомства и компании.
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