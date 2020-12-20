Действующий президент США Дональд Трамп не осознает уровень опасности, который Россия представляет для Америки. Причиной являются недавние кибератаки на ведомства в США.

Трамп не хочет признавать Россию проблемой и "крайне вредным игроком" на мировой арене. Об этом сообщил сенатор штата Юта Митт Ромни в эфире телеканала NBC.

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По его словам, Центральное разведывательное управление, Агентство нацбезопасности и Пентагон уже пришли к выводу, что к кибератакам причастна именно Россия.

Меня разочаровали комментарии президента относительно кибератак. Нам надо признать, что у него есть слепота относительно действий России,

– подчеркнул Ромни.



Митт Ромни / Фото romney.senate.gov

Сенатор заявил, что речь идет о "чрезвычайно разрушительном" вторжении в киберпространство. По его словам, Россия является геополитическим соперником Америки и готова выступать против нее.

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Ромни подытожил, что стоит разработать отдельный подход для взаимодействия с Россией. Он добавил, что на любые кибератаки нужно отвечать и это таки произойдет.

Кибератаки на ведомства в США: коротко