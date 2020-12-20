Трамп допускает введение военного положения, чтобы изменить результаты голосования, – СМИ
Дональд Трамп проиграл президентские выборы, однако все еще не может принять свое поражение. СМИ пишут, что политик думает над введением военного положения в тех штатах, где выиграл его оппонент Джо Байден.
Трамп рассматривает радикальные методы, чтобы с их помощью изменить результаты выборов президента. Об этом сообщает Forbes.
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В частности, введение военного положения в нескольких штатах. Ранее такую идею выдвинул бывший советник пока действующего президента США Майкл Флинн, которого осудили за ложные показания для ФБР.
Флинн предположил, что Трамп может прибегнуть к развертыванию вооруженных сил в тех штатах, где он ставит под сомнение победу Байдена.
Трамп озвучил эту идею своим действующим советникам, однако большинство ее не согласовало.
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