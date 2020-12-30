Что, кроме отчаянной борьбы с коронавирусом, украинцам пришлось пережить? Какие наши права нарушали, а что удалось защитить и где мы добились побед, а где потерпели фиаско?

У Amnesty International в Україні пригадали, яким був непростий 2020 рік. Про важливі події – читайте на 24 каналі.

Внимание Топові відео 2020 року: найрезонансніші події, які сколихнули світ

Поблизу Тегерану іранські ракети 8 січня збили український літак. Усі 176 людей на борту загинули. Упродовж майже пів року ми спостерігали затяжні дипломатичні пінг-понг партії, коли країни обмінювались звинуваченнями. Зрештою уже в липні чорні скриньки таки розшифрували.

Їхні записи підтвердили: літак МАУ збили саме ракетою. Однак декодування самописців – лише один з етапів техрозслідування. З огляду на рік перемовин, співпрацю Ірану й України у цій справі й досі не можна назвати задовільною. З моменту останнього раунду переговорів у жовтні, Україна й досі не отримала обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

Тегеран не ділиться інформацією, не відповів на запити про спільні слідчі дії або про дозвіл безпосередньо зв'язатися з іранською військовою прокуратурою. Також іранська сторона відхиляє заклики Києва до довічного ув'язнення для винних. І це вже за рік після катастрофи.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Коктейлі молотова у Нових Санжарах

В лютому у Нових Санжарах камінням, коктейлями молотова й протестами зустрічали евакуйованих українців та українок з Уханя. З тієї операції, мабуть, і почалася наша коронавірусна історія. Утім страшний вірус зрештою не оминув ні Нові Санжари, ні всю Україну. Відтак на нас чекали переповнені лікарні, ліжко-місця в коридорах і невтішна статистика.

Сутички у Нових Санжарах: відео

COVID-19

У 2021 рік ми теж крокуємо невпевнено, попри те що вакцину проти коронавірусу уже винайшли. Наприкінці грудня ситуація була такою, що, за прогнозами, у наступному році вакцинувати зможуть, скоріше за все, лишень 6 млн українців. Це при тому що в групі ризику аж 21 мільйон людей.

Від фонду Covax Україна безоплатно отримає щеплення для 4 мільйонів осіб. Окрім цього, за даними Bloomberg, уряд уклав угоди для купівлі за власні кошти – іще партію препаратів для понад 2 мільйонів осіб. Що робити решті осіб, і як захиститися звичайним українцям – поки й досі неясно.

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У містечку Кагарлик, що на Київщині, у травні побили й зґвалтували Нелю Погребицьку. Про цей ганебний і прикрий випадок говорила вся країна. Він засвідчив: поліцейська система і досі недореформована й недоочищена. Деякі з поліцейських і досі зухвало порушують права людини прямо в службових кабінетах і відчувають цілковиту безкарність.

Але маємо констатувати й певний прогрес у роботі слідства. Реакція на зґвалтування в Кагарлику була значно кращою й ефективнішою, за, наприклад, випадок у Врадіївці. Причетних осіб доволі оперативно встановили, висунули підозри й обрали їм запобіжні заходи. Нині справу уже передали до суду. Двоє обвинувачуваних у погонах – під вартою, іще троє – під домашнім арештом.



Підозрювані Сергій Сулима та Микола Кузів / Колаж 24 каналу

У відповідь на жахливий злочин міністр МВС ще у травні пообіцяв, що у Кагарлицькому відділенні працюватимуть лише "нові" працівники поліції. Але з тріском провалив обіцянку. Кагарлицький відділок перетворився на відділення №1 Обухівського відділу. А 30 із 39 працівників лишилися на посадах.

Протести у Білорусі

2020 рік був визначальним і для наших сусідів білорусів. Тож, українці не раз висловлювали солідарність із протестувальниками й виходили на акції підтримки під посольство Білорусі в Києві. Попри жахливі розгони, тортури й насильство з боку силовиків, на п'ятому місяці протестів Лукашенко заявив, що "нікуди не побіжить" з країни й готовий "битися".

Утім все ж таки зробив перший крок у напрямку транзиту влади. Лукашенко запропонував закріпити у новій конституції новий орган – Загальнобілоруське народне зібрання. Його ідея: надати новому відомству навіть більші повноваження, аніж у парламенту й кабінету міністрів. У такий спосіб, самопроголошений президент шукає шляхи, як формально піти з посади, але зберегти за собою ключові важелі впливу.

Що відомо про протести у Білорусі? У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента, на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко. При цьому активісти та громадські організації зафіксували низку випадків вкидання бюлетенів та фактів фальсифікації результатів. Опитування перед виборами показало, що рейтинг Лукашенка – 3% і перемогти повинна була його опонентка Світлана Тихановська.



Це призвело до тривалих масових протестів як у Мінську, так і в багатьох інших білоруських містах. Сотні тисяч активістів було затримано, людей били та закривали у СІЗО – за весь час протестів порушили понад 900 кримінальних справ, загинуло щонайменше 5 демонстрантів.

Зверніть увагу! Щотижня на акціях протесту у Білорусі силовики затримують сотні мітингувальників. Втім, люди не зупиняються і далі продовжують протест проти режиму Лукашенка. Більше про події у Білорусі – читайте тут .

Суд над кримськими татарами

У Ростові-на-Дону безпідставно судили кримських татар і не раз руйнували їхні долі. У вересні військовий суд безжально засудив вісьмох фігурантів так званої другої бахчисарайської справи за фейковими обвинуваченнями про "тероризм". Майже усім підсудним тоді дали від 13 до 19 років колонії суворого режиму. Хоч і одного таки звільнили просто в залі суду.

Нині на території Російської Федерації та окупованого Криму незаконно утримують у тюрмах щонайменше 111 громадян України, зокрема 76 кримських татар.

На жаль, прагнення до свободи думки і слова, мирних зібрань і правозахисної діяльності закінчилися для них прикро. Викраденнями, побиттям, сфабрикованими справами та несправедливими ув'язненнями.

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Розслідування злочинів на Донбасі

І наостанок – майже як подарунок до свят – маємо приємність завітати до Нідерландського міста Гааги. У грудні прокурорка Гаазького трибуналу оголосила про готовність розпочати усебічне розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людства на Донбасі та в Криму.

Що це означає? Перш за все, що одна з найбільш авторитетних міжнародних інституцій визнала достатніми надані Україною докази для початку розслідування. І саме результати цього слідства стануть неспростовними доказами для широкої світової спільноти щодо подій в Україні.