Трагедия произошла в месте, где людям дарят здоровье, – Зеленский о пожаре в Запорожье
Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в инфекционной больнице в Запорожье. Глава государства пообещал, что государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить трагедии в будущем.
Источник: Офис Президента
Кроме этого, Зеленский выразил соболезнования родным погибших.
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Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования,
– сказал президент.
В Запорожье уже вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.
Пожар в запорожской больнице: что известно
- Пожар вспыхнул на первом этаже больницы в ночь на 4 февраля. Там находились 29 человек.
- Погибла врач и трое пациентов. При воспламенении они находились под аппаратами искусственной вентиляции легких.
- Еще двое медиков пострадали.
- Причины пожара устанавливают, однако уже возбудили уголовное дело.
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