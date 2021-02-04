Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в инфекционной больнице в Запорожье. Глава государства пообещал, что государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить трагедии в будущем.

Источник: Офис Президента

Кроме этого, Зеленский выразил соболезнования родным погибших.

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Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования,

– сказал президент.

В Запорожье уже вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

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