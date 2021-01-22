Президент Владимир Зеленский объявил общенациональный траур 23 января из-за пожара в харьковском доме престарелых. Глава государства подчеркнул, что следует достойно почтить память погибших.

Зеленский уже подписал соответствующий указ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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В день траура по всей стране приспустят флаги на домах госорганов и предприятий.

Кроме этого, отменят развлекательные мероприятия и программы на телевидении.

В этом страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет,

– заметил президент.

Также Зеленский выразил соболезнования родным погибших.

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