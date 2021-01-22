Трагедия в Харькове: Зеленский объявил 23 января днем траура
Президент Владимир Зеленский объявил общенациональный траур 23 января из-за пожара в харьковском доме престарелых. Глава государства подчеркнул, что следует достойно почтить память погибших.
Зеленский уже подписал соответствующий указ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
Важно Четырем задержанным из-за пожара в доме престарелых объявили о подозрении
В день траура по всей стране приспустят флаги на домах госорганов и предприятий.
Кроме этого, отменят развлекательные мероприятия и программы на телевидении.
В этом страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет,
– заметил президент.
Также Зеленский выразил соболезнования родным погибших.
Пожар в доме престарелых в Харькове: что надо знать
- Второй этаж дома вспыхнул 21 января. В пансионате в тот момент находились 33 человека.
- К сожалению, 15 человек не удалось спасти. Еще 11 – пострадали.
- По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электрообогревателями.
- Поскольку дом престарелых работал незаконно, его владельцев уже задержали.
- Поэтому 22 января владельцу учреждения, арендатору и его жене, а также администратору сообщили о подозрении. Речь идет о нарушении правил пожарной безопасности.
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