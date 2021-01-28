В разных областях Украины Служба безопасности разоблачила и задержала организаторов группировок, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов через украинскую границу. Речь идет о деятельности 3 организованных групп.

Источник: СБУ

Действовали злоумышленники в Черновицкой, Харьковской и Сумской областях. Оперативные мероприятия здесь продолжались в течение недели (ориентировочно 20 – 27 января).

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Черновицкая область

Здесь разоблачили 3 организаторов группировки. Специализировались злоумышленники на незаконной переправке иностранцев в страны ЕС вне установленных пунктов пропуска. Брали они за свои "услуги" 3,5 тысячи долларов с человека.

Задержали организаторов группировки в районе поселка Дьяковцы. В этот момент они пытались незаконно переправить на территорию Евросоюза 2 граждан одной из стран Южной Азии.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения им о подозрении. Дело возбудили по статье об организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Спецоперацию проводили:

Главное управление борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ,

следователи Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Происходило все под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Харьковская область

На Харьковщине блокировали деятельность группировки, которая организовала каналы нелегальной миграции из России и обратно. В его состав входили 3 жителя региона.

Детали схемы по переправке нелегалов

В течение года злоумышленники через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь украинско-российскую границу.

По оперативной информации, "клиентами" злоумышленников были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и заграницей.

Стоимость такого нелегального перемещения составляла 1,5 тысячи долларов с каждого нелегала.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении. Дело возбудили также по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Но на этот раз злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет

Сумская область

На Сумщине также злоумышленники организовали нелегальный трафик в Россию и обратно. К организации причастны 3 граждан Украины и их сообщники – несколько граждан России.

Как действовали злоумышленники

Участники группировки подыскивали "клиентов "с обеих сторон границы и переправляли их вне установленных пунктов пропуска – через участки "зеленой" границы.

Таким образом они "обходили" карантинные ограничения на пересечение границы.

У нескольких злоумышленников были проблемы с документами.

Правоохранители задержали одного из организаторов группы. Ему сообщено о подозрении по той же статье о незаконном перенаправлении лиц. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Также решают вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам группировки. Продолжается досудебное следствие.

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Как задерживали организаторов группировок, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов / Фото СБУ