Третьи сутки в Донецкой области 38 тысяч человек остаются без воды
Почти 38 тысяч жителей Торецка и окружающих населенных пунктов Донецкой области остаются без воды. Все из-за аварии водопровода "Горловка – Торецкое", случившейся еще 4 января.
По состоянию на утро 6 января чрезвычайники обнаружили один порыв на месте аварии водопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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В ближайшее время коммунальщики продолжат обследование водопровода на наличие порывов. После этого они должны начать проведение ремонтных работ.
Известно, что 5 января жителям, которые временно остались отрезанными от водоснабжения, привезли питьевую и техническую воду.
Что известно об аварии на водопроводе
- 4 января произошел порыв диаметром 900 миллиметров на водопроводе "Горловка – Торецкое".
- В результате без водоснабжения остались 5 населенных пунктов, в частности: Торецкое, Железное, Северное, Южное и частично Щербиновка.
- Такая ситуация на водопроводе случается не впервые. Такие же аварии несколько раз были здесь в 2018 году. Тогда поломки не могли отремонтировать из-за обстрелов на фронте.
- Кроме этого, прорыв водопровода в Торецком зафиксировали и в 2019 году. Тогда проблему устранили за 3 дня.
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