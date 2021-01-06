Почти 38 тысяч жителей Торецка и окружающих населенных пунктов Донецкой области остаются без воды. Все из-за аварии водопровода "Горловка – Торецкое", случившейся еще 4 января.

По состоянию на утро 6 января чрезвычайники обнаружили один порыв на месте аварии водопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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В ближайшее время коммунальщики продолжат обследование водопровода на наличие порывов. После этого они должны начать проведение ремонтных работ.

Известно, что 5 января жителям, которые временно остались отрезанными от водоснабжения, привезли питьевую и техническую воду.

Что известно об аварии на водопроводе

4 января произошел порыв диаметром 900 миллиметров на водопроводе "Горловка – Торецкое".

диаметром 900 миллиметров на водопроводе "Горловка – Торецкое". В результате без водоснабжения остались 5 населенных пунктов, в частности: Торецкое, Железное, Северное, Южное и частично Щербиновка.

Такая ситуация на водопроводе случается не впервые. Такие же аварии несколько раз были здесь в 2018 году. Тогда поломки не могли отремонтировать из-за обстрелов на фронте.

Кроме этого, прорыв водопровода в Торецком зафиксировали и в 2019 году. Тогда проблему устранили за 3 дня.

Обратите внимание! В ГСЧС не уведомили, когда людям ждать появления воды. Однако это должно произойти после проведения ремонтных работ, которые запланированы на ближайшее время.