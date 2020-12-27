Несмотря на режим тишины на Донбассе украинские военные несколько раз пресекали оккупантов, которые пытаются приблизиться к их позициям. Владимир Зеленский, как и народные депутаты, также несколько дней отдохнет с семьей на новогодние праздники. Однако в 2021 году за границу ехать не собирается.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Дерзкие действия оккупантов на востоке

На Донбассе есть множество участков, которые интересны российским боевикам, украинские военные постоянно наблюдают за ними. Слаженная работа наших защитников не позволяет двигаться им дальше. Кроме этого, в сравнении с 2019 годом боевики начали вести себя наглее.

Украинские военные против российских боевиков: смотрите видео

Зимний отдых Зеленского

Народные депутаты отправились на зимние каникулы до 11 января 2021 года. Однако в 2021 году празднование рождественских праздников кардинально отличается от прошлогоднего. К примеру большинство депутатов партии "Слуги народа" проведут время дома с семьей. А Владимира Зеленского и первую леди можно будет встретить в каком-нибудь из украинских регионов. Возможно, даже на праздничной ярмарке.

Где будет праздновать Рождество Владимир Зеленский: смотрите видео

Празднование Рождества в условиях пандемии

25 декабря во всем мире отмечали Рождество по западному обряду. Однако из-за пандемии COVID-19 празднование существенно изменило свой формат. К примеру, в Нью-Йорке ежегодно сотни людей собираются на встречи у знаковой городской елки в Рокфеллер-центре. В 2020 году, чтобы приблизиться к ней, нужно отстоять очередь.

Рождество в условиях COVID-19: смотрите видео

Внедорожник своими руками

На Тернопольщине украинец собственными силами сконструировал внедорожник "Украина". Теперь мастер Юрий Кордупель работает над тем, чтобы зарегистрировать свою разработку. В проект мужчина вложил около 25 тысяч долларов.

Украинец "с нуля" сделал внедорожник: смотрите видео

Переквалификация водителей скорой

В Донецкой области водители скорой переквалифицируются в медицинских техников. Это новая для Украины специальность, за 4 года шоферы должны не просто водить авто, но и уметь оказывать первую домедицинскую помощь.

Водителей скорой переквалифицируют в медицинских техников: смотрите видео