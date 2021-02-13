Если в начале агрессии России украинской армии не хватало разведывательных беспилотников, то сейчас актуальными становятся и ударные. Отечественные производители активно работают в этом направлении и могут похвастаться мощными разработками.

Источник: "Техника войны" на 24 канале

Какими еще оружейный новостями запомнилась уходящая неделя – узнавайте в программе.

В прошлом выпуске Первый полет нового истребителя Boeing F-15EX – Техника войны

Вертолет Ми-2МСБ и истребитель P-39 Airacobra

► Гособоронзаказ 2021 позволит пополнить нашу армию военной продукцией на более чем 10 млрд гривен. Также завершается процесс согласования нормативно-правовых актов для реализации закона "Об оборонных закупках".

► Военно-морские силы Украины получили первый вертолет Ми-2МСБ. Он предназначен для подготовки новых летчиков и поддержания навыков у действующих авиаторов 10-й Морской авиационной бригады.

► На Тернопольщине нашли истребитель P-39 Airacobra времен Второй мировой войны. Самолет поставлялся по ленд-лизу для авиации Советского Союза, чем увеличил соотношение самолетов антигитлеровской коалиции на восточноевропейском фронте.

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► На Международной выставке Aero India 2021 Украина заключила соглашения на сумму в 70 миллионов долларов. Выставка продемонстрировала значительный интерес азиатских партнеров в углублении военно-технического сотрудничества с Украиной и совместной реализации ряда оружейных проектов.

► В командовании Медицинских сил, рассказали сколько техники было получено за 5 лет. Так, в армию поступило 350 санитарных автомобилей "Богдан-2251", 12 машин класса С и 19 класса В.

Пистолет-пулемет Asmi и бронетранспортеры AMV

• Нидерланды внедряют новый паттерн униформы, индивидуального снаряжения и защиты военнослужащих. Скоро один из старейших камуфляжей – М84 – отойдет в историю, так как появились первые официальные образцы М19.

• Индия представила первые прототипы пистолета-пулемета Asmi калибра 9 миллиметров, разработанного всего за 4 месяца. Для повышения удобства на конце коробки установлен фиксированный складной приклад с выступом прямого "гребня" под щеку стрелка и вогнутой противоскользящей секцией подзатыльника.

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• 3 февраля в Египте представили новые модели легких бронеавтомобилей 4х4, а именно разводной автомобиль Temsa 5, защищенный патрульный автомобиль Temsa 3 и Temsa 4, который будет использоваться спецназом и силами безопасности.

• Финская оборонная компания Patria поставила 126 бронетранспортеров AMV для армии Хорватии. Стоимость бронетранспортеров не уточняется. В целом компания Patria С 2004 года произвела около 1300 таких бронетранспортеров.

• 9 февраля Военно морские силы США закупили 2 лодки Iguana PRO, предназначенные для наблюдения за мелководьем. При нажатии на специальную кнопку лодка выпускает пару гусеничных шасси и может продолжать движение по грунту со скоростью около 7 километров в час.