Топ-менеджера Укроборонпрома подозревают в работе со спецслужбами России
Одного из руководителей Укроборонпрома подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Речь идет о Михаиле Морозове. Он в государственном концерне является заместителем гендиректора по маркетингу и сбыту.
Источник:пресс-служба Укроборонпрома
Соответствующую информацию обнародовали 4 сентября во время заседания Верховной Рады. Сейчас в Укроборонпроме продолжается служебное расследование с целью ее проверки.
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Нардеп от депутатской группы "Доверие" Андрей Кит заявил о "явной принадлежности" Морозова к российским спецслужбам. Он добавил, что деятельность топ-менеджера Укроборонпрома "как руководителя тогдашнего спецэкспорта "Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине ущерб".
Целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в сторону господина Морозова,
– ответили на это в Укроборонпроме.
Что теперь ждет Морозова
- На время служебного расследования он будет в отпуске.
- Также прекратит выполнение служебных обязанностей.
О результатах служебного расследования Укроборонпром пообещал сообщить дополнительно.
Интересный момент
В государственном концерне добавили, что они сейчас находятся на этапе реформы. Ее цель – в частности, свести на нет хотя бы мизерную вероятность коррупционной составляющей и прямого политического влияния.
В то же время в Укроборонпроме намерены построить прозрачную и открытую систему корпоративного управления в интересах Украины.
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Что этому предшествовало
- 3 декабря 2020 года Служба безопасности при поддержке "Альфы" проводила обыски и изъятие документов у руководства Укроборонпрома. Также следственные действия провели в помещениях Укрспецэкспорта.
- В самом концерне изъятие документов проходило именно у заместителя директора концерна по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.
- К вечеру того же дня СБУ выступило с заявлением о том, что спецслужба расследует возможную причастность руководства Укроборонпрома и Укрспецэкспорта в проведении деятельности в интересах одной из стран Южной Азии.
- Такие шаги нанесли вред обороноспособности и безопасности Украины на государственном уровне. Ущерб государственным интересам оценивается в примерно 100 миллионов долларов.
- По факту инцидента провели уголовное производство по статье о государственной измене.
- Интересно, что в тот же день, именно 3 декабря 2020 года, свой пост руководителя Укроборонпрома получил Юрий Гусев.
Данные издания Defence Express.
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