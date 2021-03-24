Топчиновником в Мининфраструктуры стал кум экс-регионала Левочкина
Новым заместителем министра инфраструктуры назначили Артемия Ершова. Он является кумом и бизнес-партнером бывшего регионала Сергея Лёвочкина.
Источник:"Лига.Бизнес"
На должность Ершова назначили 17 марта. Он стал помощником Владислава Криклия.
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Что известно о Ершове
Политик вместе с сестрой Лёвочкина Еленой, которая является нардепом от ОПЗЖ, и бывшим депутатом Иваном Фурсиным владели долей в ООО "Ист-Вест финанс".
Кроме того, они основали закрытое акционерное общество "Холдинг центр бит".
Кстати, Ершов, Фурсин и Лёвочкин были одногруппниками.
Ранее новый заместитель Криклия возглавлял АО "Украинская биржа", инвестбанк "Тройка диалог Украина" и был заместителем председателя АО "Ощадбанк" . В 2015 году он был кандидатом на пост главы АО "Укрпочта" .
Кстати, Ершов также был советником Андрея Пивоварского – министра инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка.
Кто такой Сергей ЛёвочкинПророссийский Лёвочкин был главой Администрации президента-беглеца Виктора Януковича. Впоследствии работал советником главы государства. Семья политика неоднократно фигурировала в скандалах о махинациях с землей под Киевом. Кстати, в 2016 году он купил Mercedes за 5 миллионов гривен и сказал, что одолжил деньги у мамы.
Источник: Википедия
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