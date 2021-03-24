Новым заместителем министра инфраструктуры назначили Артемия Ершова. Он является кумом и бизнес-партнером бывшего регионала Сергея Лёвочкина.

На должность Ершова назначили 17 марта. Он стал помощником Владислава Криклия.

Читайте также НАБУ проверяет Лёвочкиных из-за покупки земель на Закарпатье под "Олимпийскую надежду", – схемы

Что известно о Ершове

Политик вместе с сестрой Лёвочкина Еленой, которая является нардепом от ОПЗЖ, и бывшим депутатом Иваном Фурсиным владели долей в ООО "Ист-Вест финанс".

Кроме того, они основали закрытое акционерное общество "Холдинг центр бит".

Кстати, Ершов, Фурсин и Лёвочкин были одногруппниками.

Ранее новый заместитель Криклия возглавлял АО "Украинская биржа", инвестбанк "Тройка диалог Украина" и был заместителем председателя АО "Ощадбанк" . В 2015 году он был кандидатом на пост главы АО "Укрпочта" .

Кстати, Ершов также был советником Андрея Пивоварского – министра инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка.