Засідання ТКГ перестали бути плідними через деструктивну позицію Росії. Хоч російська сторона була такою протягом усіх 7 років переговорів, зараз абсурдність дій РФ вийшла на найвищий рівень.

Таку думку висловив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він прозвітував про підсумки свого року роботи на цій посаді.

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Росія водить ситуацію по колу

Позиція Росії в Тристоронній контактній групі затягує процес. Саме через це, заявив Кулеба, і будь-які рішення не ухвалюють. Це ставить питання про загальну ефективність таких переговорів на цьому майданчику.

"У ТКГ зараз треба говорити не про зміну місця, а про те, щоб там в принципі відбувалися ефективні переговори,

...через позицію РФ ТКГ все більше нагадує театр абсурду, де Росія і запрошені представники так званих "ДНР" і "ЛНР" просто водять ситуацію по колу, вдаються до якихось абсурдних аргументів,

– розповів міністр.

Він додав: наразі не місце проведення ТКГ є проблемою, а її суть. Оскільки українська сторона, попри усі зусилля, бачить деструктив Росії. "Не те, щоб це було щось щось нове, чого ми не знали, але зараз, за ​​останні сім років конфлікту, це вже просто вийшло на якийсь топ-рівень", – вказав глава Кулеба.

Зазначимо. Наприкінці лютого голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що місце проведення переговорів варто змінити. Мовляв, не можна проводити такі переговори у країні, що на 100% залежна від Роії.

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