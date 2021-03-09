В ТКГ сомневаются, что Зеленский встретится с Путиным из-за срыва нормандского формата
Владимир Зеленский заявил о готовности при необходимости встретиться отдельно с каждым из лидеров "нормандской четверки". В Трехсторонней контактной группе считают, что это не означает, что президент готов вести переговоры с Владимиром Путиным.
Источник:24 канал
Об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, комментируя в эфире одного из телеканалов заявление главы государства.
Читайте также Могу встретиться с каждым отдельно, – Зеленский о "нормандской четверке"
Возможность разговора Зеленского и Путина: мнение ТКГ
По словам Гармаша, не факт, что в своей речи украинский президент вообще имел в виду Путина. Член украинской делегации считает, что речь, скорее всего, шла о Германии и Франции.
Он сказал "этих стран", думаю, что он имел в виду прежде всего Германию и Францию, и с ними он обсуждал вопрос. Не факт, что будет встреча с Россией,
– отметил Гармаш.
Что ранее сказал Зеленский
Выступая 9 марта на всеукраинском форуме "Украина 30" президент заявил, что готовится к переговорам с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно на случай, если встреча в нормандском формате не состоится.
Поделиться новостью