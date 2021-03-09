Владимир Зеленский заявил о готовности при необходимости встретиться отдельно с каждым из лидеров "нормандской четверки". В Трехсторонней контактной группе считают, что это не означает, что президент готов вести переговоры с Владимиром Путиным.

Об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, комментируя в эфире одного из телеканалов заявление главы государства.

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Возможность разговора Зеленского и Путина: мнение ТКГ

По словам Гармаша, не факт, что в своей речи украинский президент вообще имел в виду Путина. Член украинской делегации считает, что речь, скорее всего, шла о Германии и Франции.

Он сказал "этих стран", думаю, что он имел в виду прежде всего Германию и Францию, и с ними он обсуждал вопрос. Не факт, что будет встреча с Россией,

– отметил Гармаш.

Что ранее сказал Зеленский

Выступая 9 марта на всеукраинском форуме "Украина 30" президент заявил, что готовится к переговорам с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно на случай, если встреча в нормандском формате не состоится.

Справка. "Нормандскую четверку" создали в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Встречи в нормандском формате проходят на уровне представителей МИД, глав МИД и глав государств и правительств 4 стран – Украины, Франции, Германии и России. Последняя встреча глав государств состоялась в Париже в декабре 2019 года, последующие срываются из-за российской стороны.