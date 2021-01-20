По мнению представителей украинской делегации в ТКГ, Россия и нардеп Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах. Оккупанты пренебрегают договоренностями нормандского формата.

Кого должны передать оккупанты

Оккупанты хотят передать в Украину через Беларусь пленных только в своих целях. Об этом сообщает пресс-служба Украины в ТКГ в телеграме.

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В ТКГ отметили, что неизвестно, кто эти лица, и были ли они верифицированы в списках на освобождение. Предварительно известно, что эти 9 человек "достали" из оккупированной территории, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" Медведчуку.

Россия снова срывает договоренности

По словам украинской делегации, такая активность России, ее попытки использовать Медведчука, является демонстративным шагом, который поднимает процедуры, реализованные в группе.

Кроме этого, украинская сторона подчеркнула, что согласно с государственными процедурами, при пересечении границы людей придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб. Таким образом Кремль и Медведчук подставляют освобожденных под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ.

Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а Россия – не способной выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность,

– отметили в ТКГ.

Напоследок добавили, что руководство Украины и предоставит этим попыткам соответствующую оценку. Также государство ждет соответствующей реакции международных партнеров.

Что этому предшествовало