Попытка использовать людей: реакция ТКГ на заявление оккупантов о передаче пленных Медведчуку
По мнению представителей украинской делегации в ТКГ, Россия и нардеп Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах. Оккупанты пренебрегают договоренностями нормандского формата.
Кого должны передать оккупанты
Оккупанты хотят передать в Украину через Беларусь пленных только в своих целях. Об этом сообщает пресс-служба Украины в ТКГ в телеграме.
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В ТКГ отметили, что неизвестно, кто эти лица, и были ли они верифицированы в списках на освобождение. Предварительно известно, что эти 9 человек "достали" из оккупированной территории, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" Медведчуку.
Россия снова срывает договоренности
По словам украинской делегации, такая активность России, ее попытки использовать Медведчука, является демонстративным шагом, который поднимает процедуры, реализованные в группе.
Кроме этого, украинская сторона подчеркнула, что согласно с государственными процедурами, при пересечении границы людей придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб. Таким образом Кремль и Медведчук подставляют освобожденных под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ.
Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а Россия – не способной выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность,
– отметили в ТКГ.
Напоследок добавили, что руководство Украины и предоставит этим попыткам соответствующую оценку. Также государство ждет соответствующей реакции международных партнеров.
Что этому предшествовало
- Оккупанты намерены передать Украине 9 пленных. Это может произойти 20 или 21 января.
- Людей передадут по маршруту "Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев".
- В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что такие действия оккупантов нарушают устоявшиеся механизмы решения гуманитарных вопросов.
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