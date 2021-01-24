Есть три препятствия, которые мешают на пути к получению результата в переговорах с Россией о войнн на Донбассе. О них рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Что мешает в переговорах России и Украины

Есть три препятствия в переговорах России и Украины по Донбассу, которые мешают добиться положительного результата. О них в эфире одного из украинских телеканалов говорил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, пишет 24 канал.

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Он назвал такие "три трудности":

Все соглашения по решению вопроса Донбасса – добровольные: "Нет доброй воли – тормозится выполнение соглашений". Верховная Рада имеет политический суверенитет: "ТКГ может выработать рекомендации, предложения, затем они идут в парламент, а парламент говорит: "Нет". И что мы будем делать? Ничего". Давняя и сложная история конфликта Украины и России: "У нас потерян любой аппарат доверия".

Как, по мнению Арестовича, можно решить проблему с доверием между странами:

"Должен появиться кто-то, кому поверит и украинская, и российская сторона".

Для этого, мол, уже не подходят Германия и Франция, потому что Россия считает, что те приняли сторону Украины и "больше не могут быть посредниками".

С другой стороны, напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба замечал, что Россия во время переговоров в ТКГ ведет себя агрессивно и по-хамски .