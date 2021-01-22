Несколько дней назад российские марионетки заявили, что собираются включить в переговоры в ТКГ "представителей общественности ЛДНР".

Модераторы ОБСЕ этим "представителям" слова не дают, но боевики в своих СМИ уже пишут, что эти люди участвуют в переговорах. Делается это, как обычно, с целью троллинга и провокаций. Дабы завести переговоры в тупик и обвинить Украину в нежелании договариваться.

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Почему Пироговой не место в ТКГ?

Достаточно взглянуть на персонажей, которых нам выдают за "общественность Донбасса", чтобы понять, для чего их привели.

От Донецка это, к примеру, ранее судимая рецидивистка Майя Пирогова. Ныне – сотрудник "министерства пропаганды ДНР". До войны проходила по ряду уголовных дел за квартирные аферы и подделку документов, заключалась под стражу, получила в итоге условный срок.

В 2005 году была арестована по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем. Статьи 209 ч 3 и 205, ч 2 УК Украины. Уголовное дело 05167-1-1-2005/001572 от 23.12.2005.

10.04.2007 осуждена Киевским райсудом Донецка по статьям 358 ч 2, 28 ч 2, 358 ч 3, 70 ч 1, УК Украины 2001 г. к ограничению свободы на срок 2 года. На основании ст. 75, 76 УК Украины 2001 г, освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Статьи Майи Пироговой – это фиктивное предпринимательство, легализация преступных доходов, подделка и сбыт фиктивных печатей, документов и бланков. Словом, "представитель общественности ДНР" – это обыкновенная судимая мошенница, которая до войны в составе преступной группировки кидала на деньги доверчивых дончан. А после 2014 года присоединилась уже к другой преступной группировке, объявила себя "борцом с фашизмом" и т.п. Сейчас мошенница Пирогова работает телеведущей на телеканалах "ДНР", где пропагандирует ненависть к украинцам.

Помимо уголовного прошлого, Пирогова также известна пристрастием к алкоголю. Видео с ее пьяными ужимками выкладывали в интернет ее же нынешние соратники и коллеги, которые Пирогову презирают и ненавидят.

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Как думаете, такого "переговорщика" приводят на ТКГ, чтобы реально получить какой-то конструктив? Или просто для того, чтобы довести ситуацию до полного фарса?

Хотя, может других у них просто нет. Если уж "глава ДНР" мошенник из финансовой пирамиды МММ, то что уж говорить про всякую мелочь. Там сплошняком уголовники.

Источник: Facebook