ТКГ анонсировала сразу 2 встречи: что планируют обсуждать
Трехсторонняя контактная группа на этой неделе проведет сразу 2 встречи: 16 и 17 февраля. Они состоятся в формате видеоконференций.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Встречи рабочих групп запланированы на 16 февраля. В частности, в формате видеоконференций встретятся группы по безопасности, политическим вопросам, а также гуманитарная рабочая группа и экономическая рабочая группа.
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