Трехсторонняя контактная группа на этой неделе проведет сразу 2 встречи: 16 и 17 февраля. Они состоятся в формате видеоконференций.

Встречи рабочих групп запланированы на 16 февраля. В частности, в формате видеоконференций встретятся группы по безопасности, политическим вопросам, а также гуманитарная рабочая группа и экономическая рабочая группа. Актуально Россия на Донбассе готовит нехороший сюрприз, – спикер ТКГ Арестович Новость дополняется