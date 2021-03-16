Ткаченко связал слухи об AstraZeneca с пиаром Россией "Спутника V": в Москве уже отреагировали
Александр Ткаченко связал слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе с российским пиаром "Спутника V". В Москве такое заявление назвали "фантазийным миром".
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
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Заявление Ткаченко о дискредитации AstraZeneca Россией
По мнению министра, цель Кремля – расчистить фармацевтический рынок для вакцины "Спутник V".
"Спутник V" до сих пор не одобрен к применению в ЕС. В Кремле обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу неожиданно появляется просто вал информации о якобы опасности вакцины AstraZeneca,
– заявил Ткаченко.
Он сравнил такие действия России с "тактикой выжженной земли", которая предполагает информационное вытеснение вакцины-конкурента с целью в дальнейшем заставить европейских политиков разрешить применение "Спутник V".
По словам Ткаченко, мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных исходов вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.
Глава ведомства подчеркнул, что тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация "о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих ужасов в европейских СМИ".
Министр также добавил, что со дня его прививки вакциной AstraZeneca прошло уже 5 дней, и он хорошо себя чувствует.
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Как на слова Ткаченко отреагировали в России
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в фейсбуке назвала заявление Ткаченко "фантазийным миром".
Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами,
– написала Захарова.
Ситуация в Украине напомнила ей сказку.
Вакцина "Спутник V": последние новости
- Евросоюз официально не признал российскую вакцину "Спутник V". Препарат прошел лишь 2 фазы клинических испытаний.
- Кроме того, ЕС планирует ввести COVID-паспорта. Однако пока не знает, что делать со Словакией и Венгрией, которые закупили российскую вакцину.
- В то же время Россия пытается навязать свой "Спутник V" другим странам. Секретарь СНБО Украины назвал такое поведение "дипломатически-вакционной игрой".
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