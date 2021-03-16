Александр Ткаченко связал слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе с российским пиаром "Спутника V". В Москве такое заявление назвали "фантазийным миром".

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.

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Заявление Ткаченко о дискредитации AstraZeneca Россией

По мнению министра, цель Кремля – расчистить фармацевтический рынок для вакцины "Спутник V".

"Спутник V" до сих пор не одобрен к применению в ЕС. В Кремле обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу неожиданно появляется просто вал информации о якобы опасности вакцины AstraZeneca,

– заявил Ткаченко.

Он сравнил такие действия России с "тактикой выжженной земли", которая предполагает информационное вытеснение вакцины-конкурента с целью в дальнейшем заставить европейских политиков разрешить применение "Спутник V".

По словам Ткаченко, мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных исходов вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Глава ведомства подчеркнул, что тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация "о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих ужасов в европейских СМИ".

Министр также добавил, что со дня его прививки вакциной AstraZeneca прошло уже 5 дней, и он хорошо себя чувствует.

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Как на слова Ткаченко отреагировали в России

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в фейсбуке назвала заявление Ткаченко "фантазийным миром".

Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами,

– написала Захарова.

Ситуация в Украине напомнила ей сказку.

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