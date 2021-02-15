Александр Ткаченко считает, что перед тем, как штрафовать людей за неиспользование украинского языка, нужно разработать программу поддержки языка и его продвижения. Министр культуры считает, что она должна длиться примерно 2 – 3 года.

В Украине сейчас работают над программой по поддержке и продвижению украинского языка, рассчитанной до 2027 года. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью изданию.

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Программа пропаганды украинской

Эта программа предусматривает бесплатные курсы украинского языка, а также издание книг и словарей. По словам Ткаченко, в 2021 году также запустили платформу по изучению украинского языка онлайн.

Однако министр уточнил, что деньги на программу не выделены, ведь сначала она должна быть утверждена как концепция.

Ткаченко обратил внимание на то, что программу поддержки украинского языка должны были принять, согласно указу Петра Порошенко, еще в начале 2018 года.

Пока же последовательность действий такова: сначала принимают программу, после этого рассчитают бюджет.

Почему не стоит спешить со штрафами за нарушение языкового закона

Я бы подождал со штрафами за неиспользование украинского языка,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что сначала нужно провести 2- или 3-летнюю программу реального продвижения украинского языка. Это необходимо, чтобы люди, которые его не знают, имели возможность "изучить, понять и, возможно, полюбить" украинский.

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Обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания: кратко

С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке. Однако если клиент просит, можно использовать и другой язык.

За нарушение закона предусмотрены штрафы: 5 100 – 6 800 гривен.

Наказывают нарушителей только в случае повторного невыполнения требований закона.



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