Александр Ткаченко убежден, что именно Россия занималась финансированием каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые фактически принадлежат куму Путина Виктору Медведчуку. Глава Минкульта подчеркнул, что финансирование со стороны России было по меньшей мере на этапе приобретения этих каналов.

Ткаченко также попытался спрогнозировать, когда Служба безопасности Украины обнародует доказательства этого. Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

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Как Россия причастна к финансированию каналов Медведчука

Министр пояснил, что во время работы в ВСК по каналам Виктора Медведчука имел возможность ознакомиться с документами этого дела.

Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там долгая и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России по меньшей мере на этапе приобретения этих каналов,

– отметил Ткаченко.

Заметим, что информацию о том, что каналы Медведчука получают деньги из России, подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. В комментарии Укринформу он подчеркнул, что СНБО получил соответствующие доказательства и показания относительно этого.

Учитывая это Жовква добавляет, что Украина не могла не действовать в тех условиях, когда агрессия еще больше усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе.

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Когда обнародуют доказательства

Ткаченко признался, что Минкульту неизвестно, когда информация о возможной причастности к финансированию терроризма станет доступной.

Этот вопрос я задал правоохранителям на следующий же день: когда факты станут публично доступными? Они очень важны для общества. В ответ они сослались на длительное следствие,

– добавил он.

В то же время Ткаченко не знает, сколько еще продлится следствие по этому делу.

Запрет каналов Медведчука: главное

2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и" 112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день СМИ прекратили работу.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.

Больше о том, почему заблокировали ZIK, NewsOne и "112 Украина", – читайте в материале 24 канала.