Россия финансировала каналы Медведчука: Ткаченко рассказал, когда СБУ обнародует доказательства
Александр Ткаченко убежден, что именно Россия занималась финансированием каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые фактически принадлежат куму Путина Виктору Медведчуку. Глава Минкульта подчеркнул, что финансирование со стороны России было по меньшей мере на этапе приобретения этих каналов.
Источник:LB.ua
Ткаченко также попытался спрогнозировать, когда Служба безопасности Украины обнародует доказательства этого. Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.
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Как Россия причастна к финансированию каналов Медведчука
Министр пояснил, что во время работы в ВСК по каналам Виктора Медведчука имел возможность ознакомиться с документами этого дела.
Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там долгая и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России по меньшей мере на этапе приобретения этих каналов,
– отметил Ткаченко.
Заметим, что информацию о том, что каналы Медведчука получают деньги из России, подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. В комментарии Укринформу он подчеркнул, что СНБО получил соответствующие доказательства и показания относительно этого.
Учитывая это Жовква добавляет, что Украина не могла не действовать в тех условиях, когда агрессия еще больше усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе.
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Когда обнародуют доказательства
Ткаченко признался, что Минкульту неизвестно, когда информация о возможной причастности к финансированию терроризма станет доступной.
Этот вопрос я задал правоохранителям на следующий же день: когда факты станут публично доступными? Они очень важны для общества. В ответ они сослались на длительное следствие,
– добавил он.
В то же время Ткаченко не знает, сколько еще продлится следствие по этому делу.
Запрет каналов Медведчука: главное
- 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и" 112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день СМИ прекратили работу.
- Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.
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