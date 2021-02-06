Кроме войны на востоке Украины Россия ведет еще и другую, гибридную войну. По мнению главы Минкульта Александра Ткаченко, чтобы эффективно ей противодействовать, нужно повышать медиаграмотность населения.

Ткаченко подчеркнул, что для украинцев разного возраста нужны разные программы по медиаграмотности. И начинать надо с детей.

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Как отметил Ткаченко, программы для деток, для взрослых и для людей старшего возраста могут существовать как в виде онлайн-уроков, так и в виде видеороликов, которые помогут научиться выявлять фейки.

Стратегия Украины

По мнению министра, Украина не должна действовать зеркально к действиям России. Наоборот, Ткаченко видит, что наша страна должна перенимать опыт специалистов из стран, которые являются союзниками Украины.

Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации – работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации. Хотя масштабы могут быть больше. Создание Центра противодействия дезинформации – только начало,

– подчеркнул Ткаченко.

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Он объяснил, что Украина должна показывать и освещать события как европейцы. К примеру, сразу говорить, какая информация является ложной и предоставлять доказательства этого.

"Я не вижу другого инструмента. Мы не должны стать отражением России, прибегая к тем методам, которые применяют они. Бороться с ботами с помощью ботов – малоперспективное занятие", – подытожил министр.

Обратите внимание! Ранее Ткаченко уже сообщал, что Министерство культуры активно будет работать над медиаграмотностью населения. Так как все услуги, информация, мобильные приложения из России могут иметь угрозы для информационной безопасности украинцев.