Мы не должны стать отражением России, – Ткаченко рассказал о повышении медиаграмотности
Кроме войны на востоке Украины Россия ведет еще и другую, гибридную войну. По мнению главы Минкульта Александра Ткаченко, чтобы эффективно ей противодействовать, нужно повышать медиаграмотность населения.
Источник:"Обозреватель"
Ткаченко подчеркнул, что для украинцев разного возраста нужны разные программы по медиаграмотности. И начинать надо с детей.
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Как отметил Ткаченко, программы для деток, для взрослых и для людей старшего возраста могут существовать как в виде онлайн-уроков, так и в виде видеороликов, которые помогут научиться выявлять фейки.
Стратегия Украины
По мнению министра, Украина не должна действовать зеркально к действиям России. Наоборот, Ткаченко видит, что наша страна должна перенимать опыт специалистов из стран, которые являются союзниками Украины.
Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации – работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации. Хотя масштабы могут быть больше. Создание Центра противодействия дезинформации – только начало,
– подчеркнул Ткаченко.
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Он объяснил, что Украина должна показывать и освещать события как европейцы. К примеру, сразу говорить, какая информация является ложной и предоставлять доказательства этого.
"Я не вижу другого инструмента. Мы не должны стать отражением России, прибегая к тем методам, которые применяют они. Бороться с ботами с помощью ботов – малоперспективное занятие", – подытожил министр.
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