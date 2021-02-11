В Украине действует список из 150 культурных деятелей России, которые создают угрозу национальной безопасности. Министр культуры Александр Ткаченко считает, что произведения многих из них стоит разрешить в Украине.

По схеме, которая есть сейчас, если деятель культуры попадает в санкционный список, под запретом автоматически находятся его произведения. Это нужно урегулировать, считает Ткаченко.

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...урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводилась автоматически на его произведения. На книгу, пластинку, аудио-визуальный продукт, еще что-то...,

– высказался Ткаченко.

Автоматически переводить запрет на въезд конкретному человеку запретом его произведений – не стоит, считает министр культуры. Следует четко разделять: если люди, которые последовательно занимаются агитацией, сомневаются в территориальной целостности Украины – это случаи, которые требуют жесткой реакции.

Исключения – Пореченков или Михалков

Однако Ткаченко считает, что к отдельным случаям нужно использовать то, чтобы санкции, но и уголовную ответственность. Это касается, например, одиозного актера Михаила Пореченкова, который стрелял в украинских защитников Донецкого аэропорта или, например режиссера Никиты Михалкова, который абсолютно серьезно заявляет о "несостоятельности Украины".

Однако, совсем другое дело, считает Ткаченко, когда запрещают произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд в Украину. Речь идет о советских лентах, где снимались актеры, что посещали Крым.

В фильме режиссера Балаяна "Полеты во сне и наяву" снималось немало актеров, которым сейчас запрещен въезд на территорию нашего государства. Но при чем здесь сам фильм? Одно дело – ленты о "победоносных русских солдатах", и совсем другое – действительно хорошие работы, которые лежат на полках...,

– считает Ткаченко.

По мнению минстр культуры и информполитики, по этому вопросу следует провести дискуссии и обсуждения со специалистами. А в дальнейшем уже производить алгоритмы запретов.

Обратите внимание! В перечень лиц, который опубликован на сайте Минкульта, есть 150 российских актеров, певцов, музыкантов, писателей. Этот список составляет Министерство культуры Украины на основании обращений СНБО, СБУ, Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Санкции против Пореченкова