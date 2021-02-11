Ткаченко против запрета фильмов с актерами "черного списка СБУ"
В Украине действует список из 150 культурных деятелей России, которые создают угрозу национальной безопасности. Министр культуры Александр Ткаченко считает, что произведения многих из них стоит разрешить в Украине.
Источник:"Обозреватель"
По схеме, которая есть сейчас, если деятель культуры попадает в санкционный список, под запретом автоматически находятся его произведения. Это нужно урегулировать, считает Ткаченко.
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...урегулирования требует и то, чтобы запрет въезда на территорию Украины для того или иного деятеля культуры не переводилась автоматически на его произведения. На книгу, пластинку, аудио-визуальный продукт, еще что-то...,
– высказался Ткаченко.
Автоматически переводить запрет на въезд конкретному человеку запретом его произведений – не стоит, считает министр культуры. Следует четко разделять: если люди, которые последовательно занимаются агитацией, сомневаются в территориальной целостности Украины – это случаи, которые требуют жесткой реакции.
Исключения – Пореченков или Михалков
Однако Ткаченко считает, что к отдельным случаям нужно использовать то, чтобы санкции, но и уголовную ответственность. Это касается, например, одиозного актера Михаила Пореченкова, который стрелял в украинских защитников Донецкого аэропорта или, например режиссера Никиты Михалкова, который абсолютно серьезно заявляет о "несостоятельности Украины".
Однако, совсем другое дело, считает Ткаченко, когда запрещают произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд в Украину. Речь идет о советских лентах, где снимались актеры, что посещали Крым.
В фильме режиссера Балаяна "Полеты во сне и наяву" снималось немало актеров, которым сейчас запрещен въезд на территорию нашего государства. Но при чем здесь сам фильм? Одно дело – ленты о "победоносных русских солдатах", и совсем другое – действительно хорошие работы, которые лежат на полках...,
– считает Ткаченко.
По мнению минстр культуры и информполитики, по этому вопросу следует провести дискуссии и обсуждения со специалистами. А в дальнейшем уже производить алгоритмы запретов.
Санкции против Пореченкова
- В 2014 году Михаил Пореченков приехал в оккупированный Донецк на показ своего фильма. Там он поехал в Донецкий аэропорт, за который в то время шли ожесточенные бои.
- Именно в аэропорту Пореченкову дали пострелять из крупнокалиберного пулемета. Стрелял он в сторону украинских военных позиций.
- Поэтому актера занесли в "черный список" лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
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