Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой". Мотивировал он такое решение тем, что якобы на предыдущего владельца телеканала вскоре должны были наложить санкции.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире программы "Право на власть" заявил, что это выдумки. По крайней мере ему как руководителю профильного министерства об этом ничего не известно.

Обратите внимание Порошенко официально стал владельцем телеканала "Прямой"

Я об этом ничего не знаю. Мы привыкли жить в мире догадок и выдачи правды за действительность. И очень умело умеем с этими выдумками бороться. В этом случае думаю, что это борьба с вымыслом,

– сказал Ткаченко.

Порошенко купил телеканал "Прямой"

Петр Порошенко 18 февраля заявил, что стал официальным владельцем телеканала "Прямой". Сделал он это прямо в эфире "свежеприобретенного" канала.

По словам политика, такое решение было обусловлено тем, что "Прямой" власть якобы собиралась закрыть.

Должны были сделать это якобы по решению СНБО 19 февраля. Тогда власть, по словам Порошенко, собиралась ввести санкции против экс-главы КГГА Владимира Макеенко – юридического владельца "Прямого".

О том, что "Прямой" не собираются закрывать, сообщил и экс-нардеп от партии Порошенко Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.

Кому принадлежал "Прямой" ранее

Ранее, до 2017 года, канал "Прямой" назывался "Тонис".

В мае 2017 года украинский политик Владимир Макеенко стал единоличным владельцем телеканала. В августе прекратилось вещание "Тониса", а канал в корне изменил дизайн, формат и сетку вещания.

В декабре этого же года телеканал "Прямой" перешел в собственность кипрской компании Parlimo Trading Limited. Долей в ней через еще одну кипрскую компанию – Сenterano Trading Limited – владела Dadlaw Nominees Limited.

Эта компания стала совладельцем "Украинской национальной лотереи". Этого оператора связывали с окружением Петра Порошенко.

Источник: "Википедия"