Команды МКИП и Украинского института книги хотят повысить количество читателей и сделать чтение регулярным досугом украинцев. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал украинцев читать минимум одну книгу в месяц.

Сейчас разработка госстратегии по промоции чтения финализируется. Об этом сообщил Ткаченко в своем телеграм-канале.

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Хорошее время для книг

По его словам, выходные на новогодние праздники – прекрасный повод провести лишний 1 – 2 часа за книжкой.

Заказывайте книгу онлайн или выбирайте ее в книжном магазине или библиотеке и читайте. По меньшей мере одна книга в месяц – это очень просто и всем по силам. Ищите своих авторов, свои жанры. Главное начать, дальше втянуться легко,

– отметил Ткаченко.

Конкурентные издательства

Как сказал министр, важный шаг к популяризации чтения – конкурентные издательства. Для того чтобы они и в дальнейшем оставались конкурентными, предлагая качественную литературу, – украинцы должны сформировать привычку читать. Она взамен будет создавать спрос. Ткаченко отметил, что в Украине есть много достойных издательств, в частности:

"Наш формат";

"Издательство Старого Льва";

"А-ба-ба-га-ла-ма-га";

Vivat;

"Клуб семейного досуга";

"Фабула";

"Фолио";

"Твердыня";

"КМ-Букс";

"Меридиан Черновиц";

"Априори".

Альтернатива онлайн-книгам

По словам министра, альтернативой в доступе к книгам библиотеки. Они – один из отправных пунктов на пути к продвижению чтения, в частности их обновление и постоянное обогащение архива. Он отметил такие учреждения:

► библиотека имени Вернадского;

► Научная библиотека Львовского университета имени Ивана Франко;

► Одесская национальная научная библиотека;

► Национальная библиотека Украины для детей.

"В современных библиотеках, вроде Библиотеки Центра Митрополита Шептицкого, есть комфортные современные учебные пространства. А Херсонская научная библиотека имени Гончара может похвастаться студией звукозаписи и "Арт-подвалом", где проходят развлекательные программы и выставки современного искусства", – также сказал Ткаченко.

Новинки рынка

Также он обратил внимание на такие новинки рынка: