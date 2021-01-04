По меньшей мере одну книгу в месяц, – Ткаченко призвал украинцев больше читать
Команды МКИП и Украинского института книги хотят повысить количество читателей и сделать чтение регулярным досугом украинцев. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал украинцев читать минимум одну книгу в месяц.
Сейчас разработка госстратегии по промоции чтения финализируется. Об этом сообщил Ткаченко в своем телеграм-канале.
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Хорошее время для книг
По его словам, выходные на новогодние праздники – прекрасный повод провести лишний 1 – 2 часа за книжкой.
Заказывайте книгу онлайн или выбирайте ее в книжном магазине или библиотеке и читайте. По меньшей мере одна книга в месяц – это очень просто и всем по силам. Ищите своих авторов, свои жанры. Главное начать, дальше втянуться легко,
– отметил Ткаченко.
Конкурентные издательства
Как сказал министр, важный шаг к популяризации чтения – конкурентные издательства. Для того чтобы они и в дальнейшем оставались конкурентными, предлагая качественную литературу, – украинцы должны сформировать привычку читать. Она взамен будет создавать спрос. Ткаченко отметил, что в Украине есть много достойных издательств, в частности:
- "Наш формат";
- "Издательство Старого Льва";
- "А-ба-ба-га-ла-ма-га";
- Vivat;
- "Клуб семейного досуга";
- "Фабула";
- "Фолио";
- "Твердыня";
- "КМ-Букс";
- "Меридиан Черновиц";
- "Априори".
Альтернатива онлайн-книгам
По словам министра, альтернативой в доступе к книгам библиотеки. Они – один из отправных пунктов на пути к продвижению чтения, в частности их обновление и постоянное обогащение архива. Он отметил такие учреждения:
► библиотека имени Вернадского;
► Научная библиотека Львовского университета имени Ивана Франко;
► Одесская национальная научная библиотека;
► Национальная библиотека Украины для детей.
"В современных библиотеках, вроде Библиотеки Центра Митрополита Шептицкого, есть комфортные современные учебные пространства. А Херсонская научная библиотека имени Гончара может похвастаться студией звукозаписи и "Арт-подвалом", где проходят развлекательные программы и выставки современного искусства", – также сказал Ткаченко.
Новинки рынка
Также он обратил внимание на такие новинки рынка:
- Иван Байдак "(Не)помітні";
- Юрий Винничук, Андрей Курков "Ключі Марії";
- Андрей Кокотюха "Вигнанець і грішниця";
- Станислав Асеев "Світлий Шлях: історія одного концтабору";
- Юрий Андрухович "Радіо ніч".
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