Александр Ткаченко заявил, что следует отложить на 1,5 года введение штрафов за неиспользование украинского языка в сфере обслуживания. За то время надо провести рекламу по изучению языка.

Что говорит Ткаченко о штрафах

Министр культуры на информационной политики подчеркнул, что он против полной отмены штрафов. Об этом политик сказал на форуме "Украина 30".

Интересно Чиновники Одессы будут учить украинский: на курсы выделят более 100 тысяч

В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчука, Потураева и Корниенко, которые откладывают штрафы до введения всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант,

– заявил Ткаченко.

Министр объяснил, что за этот период можно будет провести рекламу по изучению украинского языка. В частности ввести бесплатные курсы во всех регионах.

"Если мы говорим о том, что сначала ставим необходимость выписывания штрафов пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то так мы не убедим большинство населения, что следует учить язык", – подчеркнул чиновник .

Украинский язык в обслуживании: главное

С 16 января 2021 года в Украине вся сфера обслуживания перешла на украинский язык.

С клиентом можно общаться на другом языке только в случае, если он сам об этом попросит, а персонал согласится.

Нарушителям законодательства грозит штраф от 5100 до 6800 гривен. Однако сначала им выпишут предупреждение.



Что делать, если вас не хотят обслуживать на украинском языке / Инфографика 24 канала