Ткаченко поддерживает отсрочку штрафов за нарушение языкового законодательства
Александр Ткаченко заявил, что следует отложить на 1,5 года введение штрафов за неиспользование украинского языка в сфере обслуживания. За то время надо провести рекламу по изучению языка.
Источник:24 канал
Что говорит Ткаченко о штрафах
Министр культуры на информационной политики подчеркнул, что он против полной отмены штрафов. Об этом политик сказал на форуме "Украина 30".
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В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчука, Потураева и Корниенко, которые откладывают штрафы до введения всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант,
– заявил Ткаченко.
Министр объяснил, что за этот период можно будет провести рекламу по изучению украинского языка. В частности ввести бесплатные курсы во всех регионах.
"Если мы говорим о том, что сначала ставим необходимость выписывания штрафов пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то так мы не убедим большинство населения, что следует учить язык", – подчеркнул чиновник .
Украинский язык в обслуживании: главное
- С 16 января 2021 года в Украине вся сфера обслуживания перешла на украинский язык.
- С клиентом можно общаться на другом языке только в случае, если он сам об этом попросит, а персонал согласится.
- Нарушителям законодательства грозит штраф от 5100 до 6800 гривен. Однако сначала им выпишут предупреждение.
Что делать, если вас не хотят обслуживать на украинском языке / Инфографика 24 канала
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