Александр Ткаченко отреагировал на насилие в России во время протестов за оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что это привычная практика внутренней политики России. То, что BBC обозначили оккупированный Крым российским, министр назвал двойными стандартами.

Реакция Ткаченко на российские протесты

Российские власти нарушили, видимо, все принципы демократии и статьи Европейской конвенции по правам и свободам человека. Об этом глава Минкульта Александр Ткаченко написал в своем телеграмм-канале.

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Ткаченко отметил, что насилие ОМОНа, приведшие к многочисленным травмам мирных протестующих – очередное доказательство, что Кремль держится на жестокости.

Несмотря на неоднозначность фигуры оппозиционера Алексея Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест,

- подчеркнул министр.

Кроме этого, Ткаченко отметил необходимость международных санкций против российских властей. Для этого не только нужны решительные действия от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности.

Обратите внимание! Массовые протесты за Навального в России состоялись 23 января. В результате задержали более 3,5 тысячи человек. Подробнее – читайте здесь..

BBC обозначили Крым российским: что говорит Ткаченко

Ткаченко отметил, что, когда Русская служба BBC относит Севастополь и Симферополь – к российским городам, хоть вспоминает об аннексии Крыма – это двойные стандарты.

Поэтому Минкульт обратится в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры в Лондоне относительно инцидента.

Что этому предшествовало