Александр Ткаченко назвал информацию о "тайной вакцинации" российской манипуляцией. По мнению министра информационной политики, это является одним из проявлений информационной войны России против Украины.

Министр отметил, что во времена информационных войн фейки расходятся не хуже вируса. Об этом Ткаченко написал в телеграме.

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Ткаченко о "тайной вакцинации"

Министр информационной политики отметил, что профильное министерство уже разрабатывает стратегию противодействия дезинформации.

Если смотреть между строк, можно увидеть очередную манипуляцию северного "соседа". Даже странно, что прямо не упоминается Sputnik V, который, очевидно, уже начинают использовать в информационной войне России против Украины,

– написал Ткаченко.

Чиновник добавил, что в случае, если информация о контрабанде и внеочередной прививке подтвердится, "вакцинированным не будет счастья ни в политической, ни в обычной жизни".

Он добавил, что собирается вакцинироваться только тогда, когда вакцину можно будет купить легально, за собственные средства и только после того, как ее уже получит группа риска – врачи и работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

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Что известно о якобы подпольной вакцинации

На днях СМИ со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского сообщали о том, что в Украину из Израиля тайно завезли партию вакцины против COVID-19 от фармацевтической компании Pfizer.

от фармацевтической компании Pfizer. Она была предназначена исключительно для народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Процедура вакцинации якобы происходила тайно в клинике пластической хирургии.

Все это происходило якобы при содействии председателя комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и главы Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля.

Реакция Радуцкого и Шмыгаля

Радуцкий заявил, что эти слухи – бред, который даже не стоит комментировать.

заявил, что эти слухи – бред, который даже не стоит комментировать. Шмыгаль поручил проверить всю имеющуюся информацию о якобы тайной вакцинации. Шмыгаль отметил, что является сторонником вакцинации, однако будет вакцинироваться во вторую или третью очередь за собственные деньги.

Тем временем президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и правоохранителям проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от COVID-19.