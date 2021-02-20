Ровно год назад, 20 февраля 2020 года, в Новых Санжарах вспыхнули протесты из-за возвращения эвакуированных из китайского Ухань украинцев. Панику среди местных жителей тогда могли спровоцировать россияне.

Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вспомнил, что эти события на Полтавщине многие называли днем ​​позора.

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Он отметил, что тогда напуганные местные жители пытались остановить туристов, прибывших на обсервацию в санаторий. Произошли столкновения с правоохранителями, люди бросали камни в окна автобусов.

Каждую секунду сообщения в соцсетях, в местных группах становились все более фантастическими. Подогревали эти события и печально известные телеканалы из "тройки Медведчука",

– заметил министр.

Ткаченко отметил, что оценку событиям в Новых Санжарах дали не только правоохранители. На этот инцидент обратил внимание и телеканал НВО в документальном фильме "Идеальное оружие".

По словам чиновника, авторы ленты пытались продемонстрировать зрителям на конкретных примерах, как быстро распространяется дезинформация во время пандемии COVID-19.

"В частности, в фильме отмечают, что панику в Новых Санжарах могли разгонять россияне. Мол, они фокусировались на тех, кто верит во всякие теории заговора", – добавил он.

Реакция Минкульта

Ткаченко также отметил, что его ведомство продолжает работать над концепцией медиаграмотности. Ведь люди должны научиться различать фейковую информацию от правдивой.

"Конечно, это непросто. Ведь кремлевская машина по производству фейков работает непрерывно. Там экспериментируют над настроениями, страхами, эмоциями украинцев", – подчеркнул министр.

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Несмотря на все вызовы, Ткаченко верит, что благодаря будущему Центру по противодействию дезинформации удастся научить украинцев выявлять ложную информацию, которую пытается вкидывать Кремль.

Справка. Бунт в Новых Санжарах произошел во время вспышки COVID-19 в Китае. Тогда Украина эвакуировала из Ухань 72 граждан и разместила их на карантин в санатории Нацгвардии. Как это было – читайте здесь.