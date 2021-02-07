Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що він – прихильник лагідної українізації. Так він зробив закид у бік попередньої української влади щодо закону про мову.

За словами Ткаченка, ухвалили рішення щодо закону про мову та її популяризацію. Але за ці роки нічого не було зроблено, а штрафи вже починають діяти. Тому у нього виникає питання: то що спочатку – кінь чи віз?

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Деталі заяв Ткаченка про лагідну українізацію

Очільник Мінкульту зазначив, що стратегія чинної влади передбачає запровадження безкоштовних державних курсів, онлайн-навчання та інші шляхи промоції української мови.

"І коли люди побачать зацікавленість держави у тому, аби промотувати українську мову – жодні штрафи не будуть потрібними", – підкреслив міністр.

Як приклад він навів Канаду. Там урядовцям доплачують 25% за знання французької мови. Однак, за словами Ткаченка, українським чиновникам точно не треба платити за знання української.

"Це один із яскравих прикладів промотування в двомовній країні однієї з мов. І такі заходи слід здійснювати перед тим, як до якоїсь бабусі в їдальні підійде інспектор і скаже: зараз будемо перевіряти, чи знаєте ви українську мову та штрафуватимемо, якщо ні…", – зауважив Ткаченко.

Він додає, що така практика нівелює всі зусилля на українізацію. Адже достатньо 1 – 2 кейсів і заяв різних недалеких чиновників, що завтра людей штрафуватимуть на 3 тисячі гривень (чи навіть на 300 за їхньої зарплати). І це викличе відторгнення, а не бажання мову вивчати.

Так, у державі, безперечно, українська мова не просто має бути державною – вона має бути загальновживаною. Але шляхом наказу чи примусу (що ще гірше) це безуспішно,

– наголосив посадовець.

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На переконання Ткаченка, це комплексне питання, яке потребує й української мови на екрані, й української мови в книжка.

Його не можна вирішити за день чи два. Впродовж 30 років існування незалежної України у нас була різна політика щодо мови. Один президент важко говорив українською – і провадив проросійську політику. Інший – розмовляв вишуканою мовою, але – чи зробив щось для її популяризації?.. Послідовності у цьому процесі впродовж років ніколи не було,

– зауважив міністр.

Водночас він підкреслив, що закон про мову ухвалено. І Україна має послідовно рухатися вперед. Лагідно рухатися, аби всі розмовляли українською мовою.

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Закон про мову набув чинності у липні 2019 року. Виняток становили окремі положення. 16 січня 2021 року набрала сили стаття цього документу, згідно з якою всі заклади обслуговування та сфери послуг повинні спілкуватися з клієнтами виключно українською мовою. Крім того, у червні 2019 року оприлюднили остаточну редакцію нового "Українського правопису". Передусім змінилося написання деяких слів та запровадили фемінітиви. 28 січня 2021 року Окружний адмінсуд Києва скасував постанову уряду, якою схвалено нову редакцію "Українського правопису". Однак згодом у Кабміні заявили, що вони оскаржать це скандальне рішення ОАСК.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу