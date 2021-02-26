Ткаченко анонсировал информационную реинтеграцию Донбасса
Александр Ткаченко отреагировал на празднование в Украине Дня сопротивления крымских татар российской оккупации. Он анонсировал утверждение стратегии информационной реинтеграции временно оккупированного Крыма.
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Что Ткаченко сказал о Крыме
Министр культуры и информационной политики заявил, что Россия не останавливается на физической оккупации Крыма. Она продолжает информационную войну.
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"Отрезав доступ к украинским СМИ, делать это гораздо проще. Распространяются нарративы, что Крым якобы всегда был русским. И то, что сейчас во всех проблемах полуострова виновна Украина", – пояснил Ткаченко.
Он отметил, что пропаганда умножается там, где правда запрещена. Именно поэтому в 2020 году власть сосредоточилась на поддержке информационной связи с жителями Крыма и ОРДЛО, защите культурно-исторического наследия и социально-гуманитарной политике.
В ближайшее время утвердим стратегию информационной реинтеграции. Для обеспечения прав жителей временно оккупированных территорий и "серых зон" на безопасное информационное пространство,
– заявил министр.
Он добавил, что бороться с фейками поможет Центр по противодействию дезинформации, который заработает в марте.
Ткаченко о Дне крымскотатарского сопротивления оккупации
Министр назвал 26 февраля 2021 года трагическим днем для десятков тысяч вынужденных переселенцев из Крыма и для многих, кто остался на оккупированном полуострове.
Он также вспомнил путешествия к морю до оккупации полуострова. Ткаченко отметил, что хотел бы снова рассказывать новые истории об очередном летнем путешествии туда. Но в ближайшее время это невозможно. "Реальность такова – Крым – цинично оккупированная территория".
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