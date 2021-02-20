В тюрьмах такого бизнеса нет – Малюська о телефонном мошенничестве
Тема телефонного мошенничества в колониях, когда среди заключенных создаются так называемые call-центры, где выманивают миллионы денег из украинцев – древняя. Однако пока соответствующие схемы не процветают.
Источник:24 канал
Министр юстиции Денис Малюська в интервью программе "Перекрестный допрос" объяснил, как могли бы решить некоторые случаи, связанные с мошенничеством в тюрьмах.
К теме Я сам такую рыбу не ем дома, – Малюська рассказал, как кормят заключенных в СИЗО
Он отметил, что в случае, если обратить внимание на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, что не работали в тюрьмах.
В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который есть вне тюрем, по крайней мере мне кажется, что нет. Есть индивидуальные или группы мошенников,
– отметил Денис Малюська.
"Глушилки" мобильной связи
В то же время министр юстиции рассказал, что есть варианты, как прекратить случаи так называемых махинаций в тюрьмах. Однако он заверил – это требует денег.
"История проста – нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и разрешить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией", – сказал Денис Малюська.
Он пояснил, что вариант по "глушилкам" будет реализован, но после того, как получат средства от продажи старых тюрем.
Полное интервью с Денисом Малюськой: смотрите видео
Поделиться новостью