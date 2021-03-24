Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко возглавил Закарпатскую областную организацию партии. Перед тем политик был главой киевской ячейки политсилы.

Киевскую областную организацию теперь возглавит нардеп Леся Забуранная. Однако, по словам депутата Юлии Гришиной, Забуранная пробудет на этом посту до 10 апреля.

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Чем будет заниматься Тищенко на Закарпатье

Заметим, об изменении должности Тищенко писали еще в начале февраля. Нардеп вроде бы должен заняться восстановлением работы местного аэропорта.

Да, аэропорт "Ужгород" находится на границе со Словакией. Поэтому вылет и посадка самолетов возможна только с использованием воздушного пространства Словакии, то есть часть инфраструктуры аэропорта находится на территории этой страны. С 2017 года регулярных рейсов из Ужгорода нет, так как срок соглашения со Словакией закончился.

Что известно о Николае Тищенко

Тищенко – народный депутат 9 созыва от "Слуги народа". Был избран по мажоритарному округу №219 в Киеве, который расположен в части Святошинского района.

Также Тищенко является киевским ресторатором и спортсменом. Он – президент и владелец группы компаний сети ресторанов "Наша карта", а также ведущий популярных программ "Мастер шеф", "Ревизор".

Известен эксцентричными высказываниями и конфузами.

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