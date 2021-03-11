11 марта 2020 года Украина официально вступила в "ковидную эпоху". Год назад правительство объявило о всеобщем карантине в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Как изменилась жизнь в Украине за это время – читайте в материале.

Проспали коронавирус

Тревожные сообщения из Китая о коронавирусе нового типа, от которого нет лекарств и который может убить человека, начали поступать еще в конце 2019 года. В середине января 2020-го коронавирус стал главной темой мировых СМИ и отодвинул на второй и третий планы лесные пожары в Австралии, очередное обострение на Ближнем Востоке и трагическую смерть Коби Брайанта и его спутников. В феврале 2020 года SARS-CoV-2 начали официально бояться во всем мире, но было уже поздно.

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Украина, как и остальные страны планеты, оказалась неготовой к глобальной пандемии. Конечно, была у этой неготовности и своя специфика. Украинские государственные мужи надеялись, что кризис минует и не тронет, а потому ограничились в основном декларациями.

Авиасообщение с Китаем на всякий случай было ограничено, премьер Гончарук пообещал когда-то начать делать температурный скрининг для тех, кто возвращается из "опасных" стран, а министр здравоохранения Скалецкая записала несколько роликов и провела политинформацию на ТВ.

Простые же украинцы столкнулись с дефицитом защитных масок, перчаток, респираторов и антибактериальных средств – их в это время из государственных резервов продавали в Испанию и другие страны. Сети аптек откликнулись на спрос и подняли цены. Слухи об опасном штамме направили граждан в супермаркеты на массовую на паническую закупку гречневой крупы, лимонов и имбиря, соли и туалетной бумаги.

Эпопея с эвакуацией украинских граждан из Уханя, беспомощность власти и пробуждение пещерных инстинктов у обычных граждан вызвали "эффект новых Санжаров". В этот городок на Полтавщине правительство решило отвезти на карантин украинцев, вернувшихся из Китая. Это возмутило местных жителей, которые устроили массовые беспорядки, чем опозорились на целый мир.

В это время на родину возвращались миллионы заробитчан из Европы. Именно они, как выяснилось впоследствии, принесли SARS-CoV-2 в Украину.

Разведка боем

3 марта 2020 года в Украине было объявлено о первом случае заболевания. Тогда же в отставку отправили правительство Алексея Гончарука. И это было лучшее решение для всех, включительно с Гончаруком, ведь он избежал большего позора и ответственности.

Новым командующим сил, которые должны были бы противостоять пандемии, стал бывший топ-менеджер Рината Ахметова Денис Шмыгаль. Он также не знал, что делать с коронавирусной болезнью. Главой Минздрава в правительстве Шмыгаля стал кардиохирург Илья Емец, который, похоже, просто не понимал, что должен делать в условиях, когда счет шел на часы. Конечно, время было потеряно и составлять план по противодействию пандемии пришлось в формате "разведка боем".

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Лицами борьбы государства с пандемией были избраны главный санитарный врач Ляшко и новый министр охраны здоровья Степанов, который в конце марта заменил инертного Емца.

И у Степанова, и у Ляшко "быть лицами" получалось, мягко говоря, с переменным успехом. Они действовали не слаженно, часто произносили противоположные по смыслу заявления, которые противоречили не только друг другу, а даже их собственным предыдущим выступлениям. Многое из произнесенного так и оставалось словами, но постоянным оставалось отсутствие средств (несмотря на так называемый "антиковидный фонд" – его пустили на дороги), нехватка медицинского оборудования, медицинских масок, костюмов, тестов, лекарств и т. п, отсутствие аппаратов ИВЛ и необходимого количества коек для больных COVID-19. И еще много чего.

По примеру губернатора Нью-Йорка Куомо Максим Степанов начал регулярно выходить в эфир с сообщениями с фронтов борьбы с коронавирусом. Ежедневные сообщения Степанова о количестве новых больных, умерших и победивших в борьбе с COVID-19 стали главными новостями дня. Правда, официальные цифры много раз ставили под сомнение, а самого Степанова обвиняли в манипуляциях и искажении фактов.

Первый карантин

11 марта 2020 года, когда COVID-19 уже бушевал в более чем сотне стран мира и было почти 120 000 случаев заболевания, из которых 4 291 стали летальными, Всемирная организация здравоохранения наконец признала проблему и назвала пандемию коронавируса нового типа пандемией.

В Украине введен карантин:

В тот же день масштабы поняли и в правительстве – премьер-министр объявил о начале трехнедельного карантина в государстве. Дальше его продолжали и меняли то на "интеллектуальный локдаун", то на "карантин выходного дня", а еще была карантинная профанация на Новый год и куча различных нарушений в надежде на фортуну.

Полный "Велюр"

Украинцы на инициативы власти отреагировали пестро. Очень быстро выяснилось, что карантин якобы есть, но не для всех. Символом профанации ограничительных мер стал ресторан "Велюр" нардепа из "Слуги народа" Николая Тищенко, работавший несмотря на запреты. Еще одним ярким примером стала сеть строительных супермаркетов "Эпицентр-К", которые объявили себя гибридом аптек и продуктовых магазинов и отказались закрываться. И таких "Велюров" и "Эпицентров" по стране было тысячи.

В провинции также решили, что "ковидные" запреты – не для них, а потому стали открыто саботировать приказы правительства и обращения президента через соцсети.

"Велюр" на карантине Шредингера:

Лидером саботажников стал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он бросил вызов не только президенту и его Офису, но и министру внутренних дел Авакову. Обмен любезностями завершился ничем и стал примером для других региональных власть имущих. Одним из ковид-диссидентов был и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив – сейчас, когда Ивано-Франковская область больше всего страдает от уже "третьей волны" коронавируса, он, видимо, уже несколько раз успел пожалеть о своей браваде и популизме. Так же, как и другие коллеги мэра.

Что с экономикой

Главным государственным средством борьбы с COVID-19 стал карантин. Благодаря ему удалось на некоторое время закрыть украинцев по домам и помочь нераспространению болезни.

Факультативно был нанесен сокрушительный удар по бизнесу – произошли массовые сокращения работников и заработных плат, начали массово закрываться турфирмы и рестораны, существенно пострадали почти все сферы.

Правительство и президент ввели ряд мер по исправлению ситуации, в частности, начали раздавать "вертолетные деньги" для предпринимателей, пострадавших в результате коронакризиса. Также были введены дотации для среднего бизнеса, договорились о поддержке с большим.

Все эти меры от падения экономики не предостерегли, но, стоит признать, удалось избежать худшего сценария и не превратиться в европейский аналог Венесуэлы. В этом помогли кредиты МВФ (которые придется отдавать).

Прогнозы на третий локдаун:

Новая жизнь

Карантин за год изменил привычки и режим работы. Закрытые границы сделали для большинства недоступными дальние поездки и заставили "открыть" Украину и "зеленый туризм".

В 2020 году школы и вузы были переведены на дистанционное обучение. Сейчас миллионы детей учатся дома, а миллионы родителей и тысячи учителей и преподавателей надеются на их добросовестность.

Из-за карантина весной массово закрылись детские сады – это заставило родителей остаться дома и работать на удаленной работе, или увольняться. Осенью садики возобновили работу и родителям стало немного проще.

В 2021 году Верховная Рада нормировала удаленную работу и приравняла ее к традиционной. Впрочем, далеко не все работодатели радуются такому, ведь теперь стало значительно сложнее контролировать подчиненных. Изменения в качестве работы и ее эффективность в новых условиях еще только предстоит исследовать.

Вакцинация

В апреле 2020 года президент Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение украинской вакцины от коронавируса. Глава государства почти ничем не рисковал, ведь украинская эпидемиология встретила новые времена в разгромленном состоянии с многочисленными проблемами – бегством талантливых кадров, хроническим недофинансированием, отсутствием материальной базы и устаревшими взглядами. В таких условиях осуществлять мечту президента и всего человечества принялись другие.

Свои вакцины разработали в Китае, Великобритании, США, Индии и России. Учитывая большой запрос, работа велась на скорую руку и на некоторые моменты (например, длительные испытания) были закрыты глаза.

В 2021 году массовая вакцинация началась в Израиле, Китае, США, странах ЕС, ОАЭ, Индии, Турции и Бразилии.

"Шмурдяк" русский:

24 февраля 2021 года началась вакцинация в Украине. Правительство выбрало британскую разработку – вакцину AstraZeneca. 500 000 тысяч доз препарата прибыли из Индии, где она изготавливается под названием CoviShield.

Также в Украине будут "колоть" китайскую вакцину Sinovac и американскую Pfizer/BioNTech.

На оккупированные украинские территории россияне завезли свою вакцину "Спутник V", но эта вакцина имеет скандальную репутацию и поэтому план по вакцинации в Крыму и на Донбассе под угрозой.

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Не спешат делать прививки и на свободной от оккупантов территории Украины – программа вакцинации стала объектом черной пиар-кампании, ее распространяли ресурсы, подконтрольные куму Путина Виктору Медведчуку и бывшему президенту Украины Порошенко. Последний возглавил борьбу против вакцинации и публично оскорбил британскую антиковидную разработку.

История одного антивакцинатора:

Власть не смогла эффективно противодействовать фейкам и остановить истерию ковид-диссидентов не сумела – следствием этого стали низкие темпы вакцинации населения страны (сейчас первый этап прошли менее 30000 человек). Примеры президента Зеленского и Джамалы, которые публично прошли первый этап вакцинации, пока тенденции не изменили – люди и дальше больше доверяют сарафанному радио и не спешат доверять науке. Остальные встала в очередь на вакцинацию через "Дию", но в душе ждут BioNTech.