Нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко планируют назначить главой партийного округа в Закарпатье. Кроме того, скандальному Александру Дубинскому ищут замену.

Сейчас Тищенко возглавляет киевский округ "слуг". Свое согласие на новое назначение он якобы уже дал.

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Об изменении "должности" Тищенко сообщат во время большого съезда "Слуги народа" в конце февраля.

Основная задача Тищенко на Закарпатье

Главное, чем должен заниматься нардеп на Закарпатье – возобновление работы местного аэропорта.

Заметим, аэропорт "Ужгород" находится на границе со Словакией. Из-за этого вылет и посадка самолетов возможна только с использованием воздушного пространства Словакии, на территории которой находится и часть инфраструктуры аэропорта. С 2017 года регулярные рейсы из Ужгорода не выполняются из-за того, что срок соглашения со Словакией истек.

Обратите внимание! Тищенко в должности якобы заменит нардеп Леся Забуранная. Ее кандидатура якобы была "нейтральной" и всех устроила.

Дубинскому ищут замену

Александру Дубинскому, который возглавляет округ "слуг" в Киевской области, в настоящее время ищут замену.

Округ слишком ориентирован на него (Дубинского – 24 канал), есть опасения его потерять. Поэтому, скорее всего, если мы утвердим исключение Дубинского из партии, в организации временно будет председательствовать кто-то из его нынешних замов,

– сообщило издание.

Заметим, 1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Больше об этом – читайте здесь.