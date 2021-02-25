Национальное управление по дорожной безопасности США зафиксировало в Соединенных Штатах почти 13 тысяч случаев неисправности автомобилей Tesla. Речь идет о плохой работе центрального дисплея в Model S и Model X.

Источник: "Авто24" на 24 канале

Это означает, что производитель должен объявить об отзыве почти 160 тысяч автомобилей. Эти модели электрических автомобилей выпускались с 2012 по 2018 годы.

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Некорректная работа сенсорного экрана вызывает сбои не только в работе мультимедийной системы, но и климат-контроля. Неспособность включить обогрев или обдув лобового стекла может навредить обзору, а следовательно и безопасности вождения.



Автомобиль Tesla Model X / Фото Tesla

К тому же центральный дисплей порой гаснет и не реагирует на нажатие кнопок. Также не показывает изображение с камеры заднего обзора. Производитель признал проблему и отметил, что она связана с флэш-памятью на 8 гигабайт, которая рассчитана всего на 3 тысячи цилков, что соответствует 5 – 6 годам эксплуатации авто.

Обзор авто Tesla Model X, S и 3: смотрите видео

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