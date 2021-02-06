Служба безопасности Украины разоблачила в Житомире участников группировки. Ее члены искусственно создавали конфликтные ситуации и требовали от людей деньги.

Местный житель, который выполнял противоправные действия, был ранее судим за совершение аналогичных преступлений. К вымогательству он привлек нескольких своих знакомых.

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Рэкетиры вымогали деньги у людей

Создавая искусственные конфликтные ситуации, фигуранты дела вымогали у граждан деньги за улаживание "недоразумений".

В случае отказа, злоумышленники угрожали потерпевшим и их родным физической расправой и уничтожением имущества,

– говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали вымогательство участниками группы тысячи долларов от очередной жертвы. Чтобы ускорить выплату "долга", злоумышленники прибегли к моральному давлению, поставив мужчину "на счетчик".



В Житомире задержали рэкетиров / Фото СБУ



Криминал в Житомире / Фото СБУ

Что происходит сейчас

В рамках уголовного производства сейчас решают вопрос о:

сообщении организатору группы о подозрении;

избрании меры пресечения.



Служба безопасности Украины задержала банду / Фото СБУ

Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов дела и привлечения к уголовной ответственности всех участников группировки.

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