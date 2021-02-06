Терроризировали местных жителей: в Житомире СБУ разоблачила банду рэкетиров – фото
Служба безопасности Украины разоблачила в Житомире участников группировки. Ее члены искусственно создавали конфликтные ситуации и требовали от людей деньги.
Источник:фейсбук Ирины Мартынюк
Местный житель, который выполнял противоправные действия, был ранее судим за совершение аналогичных преступлений. К вымогательству он привлек нескольких своих знакомых.
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Рэкетиры вымогали деньги у людей
Создавая искусственные конфликтные ситуации, фигуранты дела вымогали у граждан деньги за улаживание "недоразумений".
В случае отказа, злоумышленники угрожали потерпевшим и их родным физической расправой и уничтожением имущества,
– говорится в сообщении.
Оперативники задокументировали вымогательство участниками группы тысячи долларов от очередной жертвы. Чтобы ускорить выплату "долга", злоумышленники прибегли к моральному давлению, поставив мужчину "на счетчик".
В Житомире задержали рэкетиров / Фото СБУ
Криминал в Житомире / Фото СБУ
Что происходит сейчас
В рамках уголовного производства сейчас решают вопрос о:
- сообщении организатору группы о подозрении;
- избрании меры пресечения.
Служба безопасности Украины задержала банду / Фото СБУ
Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов дела и привлечения к уголовной ответственности всех участников группировки.
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