На территории завода "Радеховский сахар" произошел пожар
На Тернопольщине 7 марта на территории ООО "Радеховский сахар" в резервуаре с остатком мазута возник пожар. К счастью, никто не пострадал.
Источник:ГСЧС
Инцидент произошел в 7:28 в поселке Заводское Чертковского района.
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Детали пожара на заводе
- Объем резервуара с мазутом составил 5 тысяч кубометров.
- Пожар возник на площади около 200 квадратных метров.
- Огонь локализовали в 08:41, а полностью ликвидировали – в 09:16.
- Жертв и пострадавших нет.
- К тушению пожара привлекли 8 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
На Тернопольщине произошел пожар на заводе / Фото ГСЧС
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